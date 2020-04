Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 13 aprile: Mimì Augello si sposa! (Replica)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 13 aprile 2020, con un episodio del passato. Si tratta di Gatto e cardellino, una puntata trasmessa per la prima volta 18 anni fa e che stasera andrà in onda in replica. Si tratta infatti di uno degli appuntamenti iniziali della nota fiction ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri: a tre anni dal debutto in tv, la quarta stagione ha raddoppiato per la prima volta i canonici due episodi annuali, per un totale di quattro. La puntata di stasera in particolare conclude il capitolo, prima della pausa durata altri tre anni: il protagonista Luca Zingaretti e il suo Salvo infatti hanno fatto attendere a lungo il pubblico prima di tornare sul piccolo schermo. Per quanto riguarda il cast, oltre agli storici Peppino Mazzotta, Cesare Bocci e Angelo Russo, troviamo attori come Mariacristina Marocco (Barbara Bellini), Gigio Morra (Giudice Scognamiglio) e Erika Ferrara (Mariuccia Coglitore).

IL COMMISSARIO MONTALBANO – GATTO E CARDELLINO, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino ruota attorno ad un nuovo caso che metterà a dura prova Salvo. In una sequenza drammatica e a distanza di poche ore, tre anziane di Vigata vengono infatti prese di mira da un ladro a bordo di una moto. Anche se il criminale ha cercato ogni volta di uccidere le sue vittime, non ci è mai riuscito. Il Commissario intuirà quindi che in realtà il ladruncolo portava con sè una pistola a salve e che si tratta di un piano creato ad hoc per mettere a segno un colpo ben diverso. Grazie alle indagini, Salvo scopre che il criminale ha intenzione di uccidere una ricca signora, la proprietaria di due animaletti, un cardellino e un gatto. In modo inaspettato, saranno proprio loro a permettere a Salvo di risolvere il nuovo caso. A tutto questo si aggiungerà anche un altro evento, la scomparsa del dottor Landolina e la liberazione di Mariuccia, ormai da tempo vittima del suo stesso padre. Intanto, Augello è alle porte del matrimonio e dovrà essere sostituito da una collega, che prenderà il suo posto al fianco del Commissario. Ritornerà però alla conclusione del periodo nero, grazie ad un addio al celibato in cui ovviamente inviterà sia Salvo sia Fazio. Le due spalle del protagonista tra l’altro entreranno in conflitto proprio a causa di Barbara, l’amica di infanzia di Montalbano che verrà convocata per sostituire Augello. A causa della sua bellezza, i tre protagonisti finiranno per ingaggiare una gara per attrarla. Anche se alla fine sarà Fazio ad avere la meglio, nonostante la difficoltà iniziale di rivelare i propri sentimenti nei confronti della donna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA