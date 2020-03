IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 16 MARZO/ Salvo si affida a Mimì e Fazio

La prossima settimana il Commissario Montalbano torna su Raiuno con un nuovo episodio. Si tratta della seconda e ultima puntata della nuova stagione, che molto probabilmente andrà a concludere il ciclo del 2020. “La rete di protezione” prende chiaramente ispirazione dall’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri. Luca Zingaretti, questa sera protagonista della puntata “Salvo amato, Livia mia”, torna con un caso complicato da risolvere, che potrebbe chiudere definitivamente un’era. Le anticipazioni della seconda puntata vedono Salvo impegnatissimo nella risoluzione del caso, con tanti filmati da analizzare per un’indagine fitta e complessa. Questa volta Salvo dovrà fare forte affidamento sui suoi fidati collaboratori Mimì, Catarella e Fazio per risolvere l’indagine.

Il Commissario Montalbano: Anticipazioni seconda puntata 16 marzo

Lunedì prossimo, 16 marzo, torna il Commissario Montalbano con un nuovo episodio inedito. Si tratta della seconda puntata della nuova stagione tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Stando alle anticipazioni del nuovo episodio, un ingegnere di nome Sabatello consegna del materiale sospetto al Commissario Montalbano. Si tratta di riprese decennali curate dal padre dell’ingegnere, con segreti drammatici e misteri irrisolti. Il nostro Salvo, come sempre, riuscirà ad avvicinarsi alla verità con intuito e talento. Lo farà con la complicità della sua amata squadra: gli ispettori Catarella e Fazio, ma anche grazie al mitico Mimì Augello. Molti fan, intanto, cominciano a chiedersi se ci saranno altri nuovi episodi al termine di questo mini-ciclo. Per il momento il futuro de Il Commissario Montalbano è ancora incerto. Secondo quanto raccolto da TV Sorrisi e Canzoni, non è ancora detto che Montalbano abbia un seguito. Di certo la scomparsa di profili fondamentali come lo scrittore Camilleri e il regista Alberto Sironi ha hanno reso più remota questa ipotesi, nonostante Luca Zingaretti si sia misurato con successo nel ruolo di regista. Nelle prossime settimane, molto probabilmente, se ne saprà qualcosa in più. Con la fine delle due nuove puntate in programma non è da escludere che la produzione possa esprimersi in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA