IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni 20 aprile: un cold case per Salvo

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna in replica con una nuova puntata nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Si intitola “Il giorno delle tre carte“ e il suo debutto risale a quattordici anni fa. Sotto la guida di Andrea Camilleri, il papà letterario della fiction e del regista Alberto Sironi, il protagonista Luca Zingaretti e il suo personaggio Salvo Montalbano dovranno risolvere un nuovo caso. Questa volta le indagini riguardano l’omicidio di un costruttore edile, che secondo Salvo è stato messo in atto da uno dei nemici della vittima. Salvo passerà quindi al vaglio l’intero ambiente edile per risolvere il mistero.

IL CAST DELL’EPISODIO IL GIOCO DELLE TRE CARTE

Nel cast della ountata di oggi de Il Commissario Montalbano, ancora una volta ritroveremo Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella), così come altri attori per i personaggi minori. In particolare Simona Cavallari (Renata Di Mora); Barbara Tabita (Signora Tarantino); Valeria Milillo (Virginia Pennisi); Stefano Dionisi (Signor Pennisi); Gigio Morra (Scognamiglio); Gilberto Idonea (Ciccio Mònaco) e Nuccio Vassallo (cugino di Pennisi).

IL COMMISSARIO MONTALBANO – IL GIOCO DELLE TRE CARTE, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte accende le luci sul mondo edile. Il nuovo delitto su cui dovrà indagare Salvo riguarda infatti la morte di un vecchio capomastro, ritrovato sul ciglio di una strada e investito da un’auto. Sulle prime potrebbe sembrare un incidente, ma il Commissario è sicuro che si tratti di omicidio. Soprattutto quando scopre che il capomastro, il signor Pennisi, aveva come socio un imprenditore edile con la fedina penale sporca. Il giovane infatti è stato accusato e condannato per l’omicidio del suo ex socio vent’anni prima. Una storia torbida, visto che la vittima era il marito della sua amante. Ad alimentare i dubbi anche il fatto che l’imprenditore sia stato scarcerato poche settimane prima del delitto di Pennisi. Intanto, Salvo indaga anche sulla morte di uno straniero, ritrovato privo di vita in un casolare abbandonato e ucciso con un colpo alla testa. Per il caso Pennisi, il Commissario potrà contare invece sul cugino della vittima, l’unico ad essere sicuro che ci sia un nesso fra l’omicidio e la scarcerazione dell’imprenditore. Salvo però scoprirà che anche la morte dello straniero ha a che fare con i due eventi.



