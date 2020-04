Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 27 aprile: Salvo si vuole licenziare!

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Rai 1 propone nella sua prima serata di oggi, lunedì 27 aprile 2020, un episodio in replica de Il Commissario Montalbano. Si intitola “Il giro di boa” e vedrà alla guida del cast il sempreverde Luca Zingaretti. Un nuovo caso per Salvo e la sua squadra, composta come sempre da Fazio (Peppino Mazzotta), Catarella (Angelo Russo) e Mimì Augello (Cesare Bocci). L’episodio è stato trasmesso per la prima volta 15 anni fa, in occasione del debutto della quinta stagione. Un piacevole evento per tutti i fan, dato che la fiction era andata in stop per ben tre anni, dopo un debutto più che soddisfacente.

Lo share è stato persino più felice di quanto ottenuto con la puntata precedente, con 8.800.000 di telespettatori incollati alla tv e una media di 33,24%. In ruolo minore, troveremo inoltre Isabella Sollman nel suo storico ruolo di Ingrid, oltre a Gianna Piaz (Pina Bausan), Aldo Mangiù (Ciccio Albanese), Elia Schilton (Sozio Melato), Giovanni Argante e Fabrizio Ferracane (Saverio Moscato).

IL COMMISSARIO MONTALBANO – IL GIRO DI BOA, LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Il giro di boa vede Salvo più che in crisi. Le notizie che gli giungono da Genova non fanno che preoccuparlo ed è arrivato al punto di ipotizzare persino di lasciare il corpo di Polizia. Dovrà occuparsi però di nuove indagini quando, durante una delle sue solite nuotate mattutine, ritroverà un cadavere senza nome. Al tempo stesso, segue da vicino l’arrivo di alcuni clandestini e rimane colpito da un bambino che si trova nel barcone. Gli ricorda tanto Francois e il dolore non può che riaccendersi, soprattutto in seguito ai fatti che avverranno da lì a due giorni.

Il bambino infatti perde la vita a causa di un incidente, mentre cerca la fuga, e Salvo si sente in colpa: aveva notato quanto cercasse di resiste alla donna che pensava fosse sua madre e si chiede se avrebbe potuto salvarlo. Nel frattempo, Catarella riesce a identificare lo sconosciuto ucciso: si tratta di Ernesto Errera, un uomo di origini calabresi e noto latitante. Salvo però ha la testa altrove. La rabbia aumenta sempre di più a causa della morte del bambino e decide di fare di tutto per scoprire che cosa sia successo.

Al suo fianco ci sarà Fazio, che scoprirà come la fuga del bambino è collegato a Calogero Marzilla, un uomo che ha accompagnato la finta madre del bambino in ambulanza e che ha un debito con gli strozzini per via di un prestito per il suo negozio. A tutto questo si aggiunge anche la scoperta che Errera era collegato alla tratta di extracomunitari e che è stato ucciso da un uomo che ha cercato di prendere il suo posto.



