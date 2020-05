Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 4 maggio: Salvo e Livia di nuovo in crisi (Replica)

Pubblicità

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai 1: in onda nella prima serata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, l’episodio Le ali della sfinge in replica. Il debutto invece è avvenuto 12 anni fa, in occasione della settima stagione della fortunata fiction. In questo nuovo appuntamento, Salvo non dovrà solo risolvere un caso inedito, ma anche risolvere alcuni problemi con la sua storica fidanzata. Nonostante il grande amore fra il personaggio di Luca Zingaretti e quello di Katharina Böhm, Il Commissario e Livia hanno dovuto fare spesso i conti con un’altalena di emozioni. Ancora una volta la coppia non verrà aiutata dalla presenza di Ingrid (Isabell Sollman), che continua ad intrigare Salvo e a minacciare la sopravvivenza della sua relazione. Senza considerare il tradimento avvenuto nel precedente episodio, grazie al personaggio di Adriana (Serena Rossi). In questa puntata troveremo inoltre Giuseppe Caponnetto nei panni di Beniamino Graceffa, Giorgio Bongiovanni in quelli di Costantino Morabito e Kristina Novikova nel ruolo di Irina. Il cast ovviamente riporterà sul piccolo schermo anche i personaggi principali: Mimì Augello (Cesare Bocci); Catarella (Angelo Russo) e Fazio (Peppino Mazzotta).

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LE ALI DELLA SFINGE, TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge ci rivela che Salvo e Livia sono ai ferri corti. Fra i due le liti non fanno che aumentare e la distanza di certo non aiuta. La mente di Salvo però verrà occupata anche dall’arrivo di un nuovo caso: una ragazza nuda è stata ritrovata priva di vita sulla spiaggia. L’assassino leha sparato un proiettile in volto e ne ha impedito così l’identificazione. L’unico dettaglio utile è un tatuaggio a forma di farfalla che la vittima ha sulla spalla e che potrebbe aiutare le indagini. Nonostanta la possibilità di distrarsi con il lavoro, Montalbano all’inizio non dimostra di essere preso sul caso. Poi però inizierà a notare che quello stesso tatuaggio è presente anche in tante altre ragazze, che hanno in comune il fatto che provengano dall’Est. Si scopre così che tutte hanno ricevuto un aiuto da La buona volontà, un’associazione cattolica che le ha sostenute nella ricerca di un lavoro. Dato il collegamento, il vescovo farà presto sentire la sua voce, non facendo altro che aumentare le pressioni sul protagonista.





