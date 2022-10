Il commissario Montalbano, Il cane di terracotta/ Anticipazioni 5 ottobre: trama e cast, ora in 4k

Anticipazioni Il Commissario Montalbano: la trama del quarto episodio Il cane di terracotta

Questa sera, mercoledì 5 ottobre 2022, va in onda su Rai1 la replica del quarto episodio della serie di grande successo Il commissario Montalbano. Le avventure di Luca Zingaretti, che interpreta il protagonista, tornano nuovamente in televisione ma in una versione differente: la Rai sta infatti mandando in onda le repliche della fiction nella risoluzione 4k, in una versione completamente restaurata che restituisce un prodotto realistico e dalle nitide immagini. L’episodio di questa sera è il quarto e s’intitola Il cane di terracotta.

Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua (versione in 4k)/ Anticipazioni 28 settembre: trama e cast

La trama, riportata anche da Tv Sorrisi e Canzoni, vede protagonista il vecchio capomafia pentito Tano U Greco, che rivela a Montalbano l’esistenza di una grotta piena d’armi. Al suo interno, però, viene rinvenuta una camera segreta in cui sono nascosti i resti di un misterioso duplice omicidio risalente a più di cinquant’anni fa. Quanto basta per stuzzicare il fiuto del commissario, per nulla scoraggiato dall’avvertimento mafioso in cui viene ferito gravemente. Continuando ad indagare, le tracce lo portano a Lisetta Moscato e a suo cugino Lillo Rizzitano, protagonisti di una storia sepolta, ma non ancora dimenticata.

Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 14 settembre: due casi collegati per Salvo (Replica)

Il cast de Il cane di terracotta, quarto episodio de Il commissario Montalbano

Il cane di terracotta, quarto episodio della serie che fu trasmesso per la prima storica volta nel lontano 2000, è uno dei capitoli più apprezzati della saga de Il Commissario Montalbano. La regia è affidata ad Alberto Sironi, mentre nel cast rientrano il protagonista Luca Zingaretti e, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, anche Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Pietro Biondi, Pippo Pattavina, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Fulvio D’Angelo, Giovanni Guardiano, Angela Leontini, Biagio Pelligra, Giuseppe Lo Presti, Leopoldo Trieste.

Il Commissario Montalbano, Caccia al Tesoro/ Anticipazioni 13 settembre: chi ha rapito Ninetta? (replica)

L’appuntamento con Il cane di terracotta è fissato per questa sera, in prima serata su Rai, alle 21.25. Tale titolo rientra ancora nel filotto di episodi de Il Commissario Montalbano inizialmente trasmessi su Rai2: solo a partire dalla quarta stagione la serie iniziò ad essere trasmessa su Rai1, stabilizzandosi sul primo canale della Televisione pubblica sino ad oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA