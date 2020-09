Il Commissario Montalbano, La giostra degli scambi/ Anticipazioni 15 settembre: Salvo e lo ‘scangio’

Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi andrà in onda nella prima serata di oggi, martedì 15 settembre 2020, come sempre su Rai 1. La fiction italiana regala una nuova replica a tutti gli ammiratori di Luca Zingaretti, che potranno vederlo ancora una volta nei panni di Salvo. L’episodio di oggi risale al 2018 ed è il primo della dodicesima stagione, composta da sole due puntate. Al suo fianco troveremo ancora Sonia Bergamasco nei panni di Livia Burlando, la storica fidanzata, oltre ad altri volti noti. Fabrizio Bentivoglio interpreterà infatti Giorgio Bonfiglio, mentre Sebastiano Lo Monaco presterà il volto ad Alfredo Virduzzo. Saranno presenti inoltre Ubaldo Lo Presti per il personaggio del PM Jacono, Daniela Giordano per quello di Rita Curaja e Desirée Noferini nei panni di Silvana Romano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI: LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi vede Salvo impegnato in un’indagine molto complicata. Un commerciante è scomparso nel nulla in modo misterioso e le uniche notizie sul suo conto riguardano il pizzo che si è rifiutato di pagare. Marcello Di Carlo era inoltre non solo il proprietario di un negozio preso di mira da un incendio doloso, ma un noto sciupafemmine. Per Salvo si tratta di un vero e proprio grattacapo, reso ancora più difficile a causa di altri eventi collaterali. Un rapitore infatti sequestra due ragazze per alcune ore grazie ad un inganno, poi le libera in aperta campagna. Il criminale però non le ha derubate e non ha abusato di loro due: qual è il motivo di questo gesto? Salvo però intuisce che fra i due casi c’è una connessione e che la risposta a tutti i suoi dubbi potrebbe essere legata a Silvana, una ragazza con cui Di Carlo ha fatto una vacanza alle Canarie di recente. Sarà Augello a risolvere in modo parziale il punto interrogativo: una delle sue ragazze in passato è stata vista in atteggiamenti amorosi proprio con il commerciante scomparso. Intanto, Salvo verrà informato da Adelina che un ladro si è introdotto nella sua abitazione. Per fortuna la donna è riuscita a metterlo in fuga e il Commissario lo identificherà in seguito. Il suo incontro con Virduzzo però dovrà essere rimandato proprio a causa della scomparsa del Di Carlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA