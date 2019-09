Il Commissario Montalbano, Rai 1/ Gli arancini di Montalbano, un delitto a Capodanno (Replica)

Il Commissario Montalbano ritorna sul piccolo schermo di Rai 1 di oggi, lunedì 23 settembre 2019. A partire dalle 21.30 i telespettatori potranno seguire in replica l’episodio Gli arancini di Montalbano, pronti ad indagare al fianco del protagonista Luca Zingaretti. Il cast storico sarà presente all’appello per aiutare Salvo a risolvere un nuovo mistero, ma saranno presenti anche personaggi minori. Fra gli artisti secondari troviamo infatti Francesco Foti, presente anche in fiction come Squadra Antimafia 3 – Palermo Oggi e più di recente ne Il cacciatore. In questa occasione invece lo ritroveremo nei panni di Calogero Picone, un personaggio ambiguo e legato in modo particolare con la vittima. Al suo fianco l’attore Fabio Costanzo nel ruolo di Pasquale, uno dei figli di Adelina (Mirella Petralia) e per una volta collaboratore stretto di Salvo. Si uniscono inoltre Gigio Morra nei panni del Giudice Scognamiglio e Ciccino Sineri in quelli di Don Balduccio Sinagra.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – GLI ARANCINI DI MONTALBANO, LA TRAMA DEL FILM

La trama de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano vede Salvo alle prese con la fine dell’anno ed un viaggio a Parigi che vorrebbe evitare. Anche se si tratta di un’occasione in più per stare con la sua Livia. Ad alimentare il desiderio del protagonista di rimanere a Vigata sono anche i numerosi inviti ricevuti da tanti cittadini, fra cui anche la storica collaboratrice Adelina. La signora che pensa alla sua routine quotidiana da anni ha infatti richiesto la sua presenza a casa per via di un’occasione speciale. A Capodanno i suoi due figli si ritroveranno, per via di una serie fortuita e fortunata di eventi, a poter trascorrere la festività con i familiari in totale libertà. I due non sono più detenuti e possono finalmente ritornare a casa. Adelina però dovrà presto fare i conti con il nuovo arresto del figlio Pasquale, accusato di essere l’autore di un furto avvenuto nelle vicinanze e collegato ad un duplice delitto. Il signore e la signora Pagnozzi infatti sono stati uccisi, anche se in apparenza sembra che si sia trattato solo di un incidente e che il volo della loro auto in un burrone non sia stato provocato da terzi. Con l’avanzare delle indagini, Pasquale si unisce a Salvo per dimostrare la propria innocenza. Il Commissario invece desidera risolvere il mistero e inizierà la ricerca della verità facendosi delle domande sulla famiglia Pagnozzi, soprattutto su un segreto che sembra riguardare da vicino il marito della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA