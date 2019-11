IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ Il gioco degli specchi: un nuovo amore per Salvo? (replica)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il film Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, lunedì 4 novembre 2019. I fan della fiction con Luca Zingaretti potranno seguire l’episodio a partire dalle 21:30. In questa nuova occasione, il cast accoglierà diversi volti nuovi per i personaggi secondari, ma anche alcuni ritorni, come quello del dottor Pasquano, interpretato da Marcello Perracchio. Fra le new entry troviamo invece Andrea Renzi nei panni di Antonio Lombardo, Roberto Nobile in quelli di Nicolò Zito e Pietro Masotti come volto di Arturo Tallarita. Inoltre saranno presenti Enrico Roccaforte (Peppi Lanzetta), Fabio Costanzo (Pasquale), Antonio Augello (Donato Miccichè), Agata Juvara (Concetta Arnone), Giuseppe Di Maura (Melluso) e Barbora Bobul’ovà (Liliana Lombardo).

IL COMMISSARIO MONTALBANO, IL GIOCO DEGLI SPECCHI: LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi ci parla dell’esplosione di una bomba, avvenuta mentre il magazzino colpito aveva la serranda abbassata. Prima però Salvo incontra Liliana, la vicina di casa, a cui offre il proprio aiuto per raggiungere la fermata dell’autobus, visto che la sua auto l’ha lasciata a piedi e dovrà farla riparare. Dopo aver raggiunto i suoi fedeli uomini sulla scena del crimine, il protagonista viene informato del fatto che l’ordigno è stato posizionato come minaccia nei confronti del proprietario Angelino Arnone, per via del pizzo non pagato. L’uomo però nega tutto, anche di aver mai avuto a che fare con i mafiosi del posto. Salvo intuisce quindi che il vero obbiettivo sia in realtà qualcuno degli inquilini di una palazzina adiacente, il boss Carlo Nicotra, legato ai Sinagra, e uno dei suoi spascciatori, Stefano Tallarita. In seguito Arnone decide di cambiare la sua versione e ammette di essere il vero bersaglio: mostra infatti una lettera anonima che dimostra le sue parole, ma Salvo è sempre più convinto che stia mentendo. Quella sera, Salvo accetta un invito di Adelina per una cena a base di arancini e decide di portare con sè anche Liliana. Scopre così da Pasquale che in carcere si è parlato della bomba e che il destinatario era Tallarita, visto che era diventato di recente collaboratore di giustizia. Un’informazione che tuttavia si rivelerà fasulla e Salvo intuirà che qualcuno sta creando delle false piste per confonderlo. Non sarà però l’unico elemento a dargli dei pensieri: Liliana infatti sta cercando di sedurlo.

