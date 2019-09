IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ Il senso del tatto, un cane risolve il giallo

Rai 1 propone Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto per la sua prima serata di oggi, lunedì 16 settembre 2019. Il film con Luca Zingaretti andrà in onda in replica dalle 21:30 circa e la regia è ancora una volta di Alberto Sironi, con una trama che si basa sul racconto omonimo di Andrea Camilleri. L’adattamento è frutto inoltre di una collaborazione fra lo scrittore, Salvatore De Mola e Francesco Bruni. Oltre al protagonista ed ai personaggi principali, da Catarella (Angelo Russo) a Mimì Augello (Cesare Bocci) fino a Fazio (Peppino Mazzotta), il cast potrà contare anche sulla presenza di Lucia Sardo, Carmelo Di Mazzarelli e Marco Cavallaro. Comparirà inoltre il dottor Pasquano, il personaggio interpretato da Marcello Perracchio, che con i suoi modi di fare da burbero ha conquistato fin dal suo debutto nel programma il cuore degli spettatori. Si tratta tra l’altro del primo episodio della quarta stagione della fortunata fiction poliziesca, andato in onda per la prima volta nell’ottobre del 2002 e fra i più amati dal pubblico italiano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – IL SENSO DEL TATTO, LA TRAMA DEL FILM

La trama de Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto ruota attorno ad un nuovo mistero che Salvo e la squadra dovranno risolvere. Enea Silvio Piccolomini, detto Nenè, è stato ucciso oppure si tratta di un incidente? Saranno queste le prime domande che la Polizia di Vigata si porrà fin dal ritrovamento del corpo dell’uomo, cieco e morto a causa di una dose fatale di un medicinale che era solito assumere. La vittima viveva tra l’altro lontano dalla cittadina con il solo Orlando, il cane guida che lo aiutava da tempo nella gestione della quotidianità. Per risolvere il giallo, Salvo raggiunge l’isola di Levanzo con la fidanzata Livia per indagare sul caso e fare delle domande sulla sorella di Piccolomini, Ignazia, che gestisce una locanda. Il Commissario maschera il suo vero intento con la scusa di una vacanza con la compagna, senza togliersi la possibilità di fare ricerche approfondite sulla strana morte. Presto Salvo riuscirà a scoprire che l’ente benefico che ha fornito Orlando alla vittima nasconde un segreto scottante. Sotto la guida dell’ingegner Di Stefano, l’opera pia infatti sfrutta la copertura per gestire in modo illecito un traffico di droga. Qualcuno potrebbe quindi aver deciso di mettere a tacere Piccolomini per evitare che li smascherasse. Oppure la sua morte è legata ad un’altra scomoda verità? Sarà il fedele Orlando alla fine a spingere Salvo sulla strada più corretta per chiudere il caso e fare giustizia per la morte di Nenè.

