IL COMMISSARIO MONTALBANO, RAI 1/ Una voce di notte, un doppio caso per Salvo (replica)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il film Il Commissario Montalbano – Una voce di notte andrà in onda in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, dalle 21.35 in poi. Luca Zingaretti ritorna alla guida di uno degli episodi più interessanti della fiction poliziesca dedicata ai romanzi di Andrea Camilleri. Fra guest star e personaggi ricorrenti, oltre al cast principale troveremo Antonio Milo nei panni di Luciano Sponses, Saverio Marconi nei panni di Michele Strangio, il Presidente della Provincia di Montelusa, Giovanni Visentin nel ruolo del Giudice Tommaseo, una figura che i fan del programma conoscono piuttosto bene, e Saro Minardi come volto di Guido Nicotra, il dirigente del supermecato che Salvo incontrerà di perdona e che farà parte delle nuove indagini previste per questo episodio. Immancabile la presenza dell’amato dottor Pasquano, il medico legale interpretato dallo scomparso Marcello Perracchio.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, UNA VOCE DI NOTTE: LA TRAMA

La trama de Il Commissario Montalbano – Una voce di notte si svolge il giorno del compleanno di Salvo. Nonostante la ricorrenza, il protagonista dovrà fare i conti con un certo Giovanni, un pirata della strada che gli opporrà una certa resistenza. Scoprirà presto il motivo: si sente protetto grazie al lavoro del padre Michele Strangio, Presidente della Provincia per quanto riguarda il capoluogo di Montelusa. La situazione si complica quando Giovanni rivela alle autorità di Vigata che la sua fidanzata Mariangela Carlesimo è stata uccisa. Ha ritrovato infatti il suo cadavere, ma non sarà l’unico evento strano che si abbatterà sul paesino. Uno dei più grandi supermercati viene colpito dai ladri, ma visto che si tratta di un caso minore, Salvo decide di affidarlo a Mimì. Il suo vice realizzerà subito che il locale è collegato ai Cuffaro, la famiglia di mafiosi, grazie alla presenza dell’Onovervole Mongibello nel consiglio di Amministrazione. Dopo aver denunciato il furto, il dirigente Guido Nicotra viene inoltre ritrovato privo di vita, apparentemente suicida per impiccagione. Dopo le dovute analisi, il dottor Pasquano invece smentirà l’ipotesi di suicidio e parlerà invece di delitto mascherato. Visto che gli eventi coinvolgono il mondo della politica, Salvo si ritroverà a fare i conti con le pressioni dei superiori non appena pesterà qualche piede. Non sceglierà però di mollare la presa, ma di cambiare metodo per risolvere entrambi i casi.





