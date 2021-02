Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata oggi 22 febbraio: Vipera è morta e..

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio

Ed eccoci qui ad un passo dal finale di questa prima, e sicuramente non unica, stagione de Il Commissario Ricciardi. Lino Guanciale tornerà in onda con una nuova puntata dal titolo Vipera, la quinta della fiction televisiva ambientata a Napoli e nata dai libri di Maurizio de Giovanni. Dopo il successo delle prime settimane, il Commissario sta tornando in scena con un nuovo caso da risolvere e nuove visioni di cui tenere le redini con al suo fianco il Brigadiere Maione, interpretato da Antonio Milo. Al centro di tutto c’è proprio il dono, o forse la condanna, di Ricciardi, di percepire gli spiriti delle persone morte di cui spesso si occupa e proprio grazie ai loro suggerimenti spesso trova la strada giusta da seguire per risolvere il caso.

Chi ha ucciso Vipera?

Anche questa sera succederà lo stesso portando sullo schermo “Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi” con una Napoli che dimentica così l’autunno e si avvicina alla Pasqua del 1932. A dare il titolo al racconto, e quindi alla puntata, è una prostituta di nome Vipera, una delle più famose di una casa di tolleranza chiamata “Al Paradiso” presente nella zona di Chiaia. Nella nuova puntata de Il Commissario Ricciardi, sarà proprio Vipera ad essere ritrovata morta nel suo letto. A quanto pare la donna è stata soffocata con un cuscino ma il suo ultimo cliente conferma di averla lasciata viva e a quel punto prende il via una vera e propria disputa sui suoi clienti. Mentre uno dice di averla lasciata viva, quello arrivato dopo ammette di averla trovata già morta appena entrato, uno dei due mente o nel frattempo qualcuno ha avuto modo di entrare e di compiere l’omicidio della donna? Toccherà proprio al protagonista con il volto di Lino Guanciale iniziare a fare luce sull’accaduto iniziando le sue indagini ma tenendo ben presente che la sua vita privata non è così semplice.

Enrica o Livia per il Commissario Ricciardi?

A tenerlo sulla corda sono le sue due donne ovvero da una parte la timida Enrica, figlia del commerciante vicino a casa, e Livia, ovvero la vedova cantante. Alla prima Ricciardi ha già scritto una lettera in cui parla dei suoi sentimenti ma l’arrivo di Livia lo ha comunque messo in crisi. Sembra che proprio in questa quinta puntata della fiction di Rai1 potrebbe arrivare un colpo di scena che riguarda molto da vicino proprio questo strano triangolo amoroso. Come andrà a finire per Livia ed Enrica? Forse Ricciardi farà la sua scelta o alla fine cederà alla passione per Livia pentendosene ad un passo dal finale di stagione? La risposta arriverà solo questa sera su Rai1 con la messa in onda della puntata a partire dalle 21.30 circa.



