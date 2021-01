Il Commissario Ricciardi, libro/ La storia tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni

La serie tv Il Commissario Ricciardi, che parte stasera su Rai 1, è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni che attraverso la sua penna ne ha inventato le gesta. Il personaggio interpretato da Lino Guanciale è di fatto un commissario di polizia protagonista di romanzi gialli da cui sono stati tratti dei fumetti ancor prima della serie. La trama è ambientata negli anni trenta del novecento in quel di Napoli durante il dominio del regime fascista. La prima apparizione è arrivata ne Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi mentre l’ultima ci porta a Il pianto dell’alba. Ultima ombra del commissario Ricciardi.

Il Commissario Ricciardi, libro: l’opera dietro la serie

Andiamo a scoprire meglio le opere dietro la serie tv Il Commissario Ricciardi. Luigi Alfredo Ricciardi è nato nel Cilento il primo giugno del 1900 come unico figlio di una famiglia di Baroni di Malomonte. Rimasto orfano si è trasferito a Napoli con Rosa l’anziana tata. Dopo essersi laureato in giurisprudenza entra nella Squadra mobile della Regia Questura. Introverso e solitario è un uomo sempre molto radicale e che sa quello che vuole. Chissà però che il suo cuore non vacilli per qualche bella signorina.



