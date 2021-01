Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni puntata oggi, 25 gennaio: Lino Guanciale…

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni prima puntata oggi, 25 gennaio

Lino Guanciale è pronto a calarsi nei panni di un altro eroe moderno o, meglio, vintage. Da questa sera occuperà il prime time di Rai1 con la nuova fiction dal titolo Il Commissario Ricciardi in cui toccherà proprio all’attore de L’Allieva e de La Porta rossa calarsi nei panni di un nuovo protagonista creato dalla penna di Maurizio De Giovanni, lo stesso autore, tra le altre cose, anche di Mina Settembre attualmente in onda alla domenica sera con Serena Rossi proprio sulla rete ammiraglia Rai. La serie prodotta da Clemart-Rai Fiction proverà a portare sul piccolo schermo i sei libri de Il Commissario Ricciardi che diventeranno sei puntate da 100 minuti con al timone Alessandro D’Alatri. Una delle cose più affascinanti della nuova serie sarà proprio l’ambientazione che riporterà il pubblico nella Napoli appena dopo la Seconda Guerra Mondiale quando quello che è successo aveva cambiato il modo di essere italiani e il tutto sarà messo insieme dai racconti di Ricciardi ma anche di tutti i protagonisti che rappresenteranno ideologie opposte e contraddittori per un viaggio fantastico che ci terrà compagnia, salvo cambiamenti, per sei settimane.

La trama della prima puntata de Il Commissario Ricciardi

Nella prima puntata de Il Commissario Ricciardi dal titolo Il senso del dolore, il pubblico farà modo di conoscere il protagonista, il commissario Luigi Alfredo Ricciardi (che avrà il volto di Lino Guanciale), in forza alla Reale Questura di Napoli. Sarà lui a vedere la gente morta violentemente mentre al suo fianco troveremo il fedele brigadiere Antonio Maione ma anche il vicequestore Garzo e la tata/mamma Rosa. Per ogni uomo che si rispetti non mancheranno nemmeno le passioni e l’amore che in questa fiction avranno ben due volti ovvero Enrica, l’amore ideale, e la sua Livia, che rappresenta l’amore passionale. A tenere alta la tensione in questa prima puntata sarà l’omicidio di un celebre tenore che riporterà tutti nei camerini del San Carlo di Napoli, una delle location delle riprese della serie.

Il cast della fiction

Il Commissario Ricciardi partirà da qui portando quindi sullo schermo il primo libro della serie quello pubblicato ormai cinque anni fa. Nel cast de Il Commissario Ricciardi ci saranno anche Antonio Milo (nei panni del brigadiere Maione), Enrico Ianniello (l’anatomopatologo Bruno Modo), Serena Iansiti e Maria Vera Ratti nei panni rispettivamente, delle due donne di Ricciardi ovvero Livia e di Enrica, e poi ancora Mario Pirrello (il vicequestore Garzo); Nunzia Schiano (nei panni della donna che si occupa di Ricciardi, la tata Rosa). A loro si uniranno anche Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo.



