Il complotto contro l’America/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: dal romanzo di Roth

Questa sera, venerdì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda la prima puntata della miniserie “Il complotto contro l’America”, tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth. La serie, in sei episodi, verrà trasmesse in tre prime serate: venerdì 14, giovedì 20 e venerdì 28 gennaio alle 21.20. “Il complotto contro l’America” (titolo originale “The Plot Against America”) è una ucronia o storia alternativa: nel suo romanzo, del 2004, Philip Roth immagina la vittoria di Charles Lindbergh alle elezioni presidenziali del 1940, che porterà gli Stati Uniti d’America a divenire quasi un alleato della Germania nazista. Nel romanzo, come nella serie, tutto ruota intorno ai Levin, una famiglia di origini ebraiche. Nel cast sella serie troviamo: Morgan Spector, Zoe Kazan, Ben Cole, Caleb Malis, Azhy Robertson Winona Ryder e John Turturro. Proprio l’attore ha detto a proposito della serie: “Adoro la scrittura di Philip Roth. Non è per nulla facile l’adattamento dei suoi romanzi perché è molto introspettivo. Esplora i sentimenti, ti fa entrare nella mente dei suoi personaggi, ti fa sentire che cosa pensano e provano. E mi auguro che la stessa cosa accada al pubblico televisivo vedendo la serie”.

New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh (Ben Cole), l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, ma guarda con simpatia all’operato di Adolf Hitler in Europa. Herman (Morgan Spector) e Bess (Zoe Kazan) Levin vivono una tranquilla vita medio-borghese ma temono la possibilità che l’aviatore diventi Presidente. Anche i loro figli risentono del clima che si respira in America: Sandy (Caleb Malis) è affascinato da Lindbergh, mentre Philip (Azhy Robertson) sarà testimone dei cambiamenti politici e sociali. Inoltre Evelyn (Winona Ryder) s’invaghisce del rabbino Lionel Bengelsdorf (John Turturro) che appoggia la campagna elettorale a favore di Lindbergh.

