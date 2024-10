Anche oggi giovedì 31 ottobre torna la seconda puntata de Il contadino cerca moglie 2024 sul Nove, il reality condotto da Gabriele Corsi che parla di cinque single che lavorano in campagna in cerca di una storia d’amore. Novità assoluta di quest’anno, una donna che fa il loro stesso lavoro, pronta ad innamorarsi e a pensare a un probabile matrimonio con il fidanzato. La stagione prevede cinque persone provenienti da tutta Italia che si sentono pronti ad avere una relazione pur rimanendo in campagna e continuare a lavorare nei campi.

Il conduttore Gabriele Corsi accompagna i telespettatori in un viaggio appassionante, spesso ironico ma anche emozionante tra momenti di quotidianità in campagna e scene di amore autentico. Chissà se i contadini riusciranno a trovare l’amore della loro vita! Il format segue quello americano di “Farmer Wants a Wife“, che segue l’idea di aiutare chi vive lontano dalla movida e dalla vita frenetica a conoscere un compagno o una compagna. Attivo dal 2001, il programma ha sempre ottenuto il massimo successo, soprattutto grazie all’autenticità e al romanticismo delle storie d’amore che si creano tra i protagonisti. E a proposito di questi ultimi, andiamo a conoscere i concorrenti de Il contadino cerca moglie 2024.

Il contadino cerca moglie 2024, i nomi dei protagonisti: chi sono i contadini che sognano di innamorarsi?

Chi sono i protagonisti de Il contadino cerca moglie 2024? Iniziamo da Annamaria Lazzari, quota femminile 26enne Toscana: guida i trattori e ama i suoi cavalli. Poi c’è Mattia, contadino 27enne pronto ad innamorarsi mentre lavora nell’azienda di famiglia. E ancora, Marco, perugino di 33 anni che ha il sogno di avviare una fattoria. Il contadino cerca moglie 2024 vede anche la ricerca dell’amore di Loris, romagnolo e “poeta” di 48 anni. Tra i contadini c’è anche Roberto che ama vivere in un piccolo villaggio, ha 24 anni ed è originario di Udine.

E ancora, a Il contadino cerca moglie 2024 vedremo anche Giuseppe di Pescara, 31 anni e un passato da avvocato. Marco, 43enne de L’Acquila, che ha un’impresa di nome “La Rinascita”. In ultimo c’è Davide che viene da Bergamo, ha 29 anni e vuole cambiare la sua vita per trasferirsi definitivamente in montagna e perchè no, insieme ad una fidanzata! Mauro, ciclista per passione della provincia di Como, che oggi vuole iniziare una vita con una compagna. Appuntamento dunque a questa sera, 31 ottobre alle ore 21.30 sul Nove per la nuova edizione de Il contadino cerca moglie 2024, che tocca l’ottavo anno sempre con grande successo!