Laura Pertici è la moglie del conduttore Gabriele Corsi: giornalista affermata e con un’importante carriera alle spalle

Conduttore affermato e molto apprezzato dal pubblico televisivo, Gabriele Corsi è molto riservato quando si parla di vita privata. Tuttavia sappiamo che è sposato e che sua moglie è Laura Pertici. Parliamo di un personaggi schivo quando si tratta di riflettori, ma presente e attento quando invece si parla di notizie ed attualità. Laura Pertici è infatti un’affermata giornalista, con già un’illustre carriera nel suo bagaglio. Ha lavorato in importati redazioni giornalistiche, come la Repubblica, nella quale ha lavorato come caporedattrice.

Laura aveva però già fatto grande esperienza nel campo giornalistico, avendo già lavorato nel gruppo editoriale Gedi. Poi, nel 1990, approda a La Repubblica e qui scrive il suo primo articolo. Lavora in redazione per alcuni anni poi, nel 1997, c’è un altro importante passo nella sua carriera, in quanto contribuisce alla fondazione della redazione di Radio Capital.

Laura Pertici e Gabriele Corsi, una storia d’amore che dura da oltre 18 anni: chi sono i due figli della coppia

Laura Pertici, prima di essere la moglie di Gabriele Corsi, è dunque una stimata professionista, laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università La Sapienza di Roma. Poco, d’altronde, conosciamo della coppia. Sappiamo che si sono conosciuti circa 18 anni fa e, da allora, non si sono più separati. Non sono note le dinamiche del loro primo incontro e dell’inizio della loro relazione che è poi diventato un grande amore. Sappiamo però della coppia che, durante questo lungo matrimonio, hanno avuto due figli, Margherita e Leonardo.