Il conte di Montecristo, il web si divide: “Fedele al romanzo ma lento e formale”

Rai1 ha deciso di puntare molto sulla miniserie Il conte di Montecristo che vede alla regia il Premio Oscar Bille August e nel cast attori internazionali del calibro di Sam Clafin e Jeremy Irons, la trama invece non ha bisogno di presentazione essendo tratta dall’omonimo capolavoro di Alexander Dumas. Tutto ruota attorno alla vendetta di Edmond Dantes che rinchiuso in carcere con una finta accusa dopo 15 anni di prigionia riesce ad evadere ed mette in atto il suo proposito di vendetta contro tutti coloro che sono stati la causa della sua rovina.

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, andrà in onda la 2a puntata mentre lunedì scorso è stata trasmessa la prima che ha registrato degli ottimi ascolti ed accolto nel complesso critiche positive. Sul web, invece, non sono mancati elogi e apprezzamenti ma anche qualche critica a Il conte di Montecristo e qualche nota stonata che non è piaciuta. La maggior parte degli utenti di X ha apprezzato la fedeltà della trama al romanzo ma altri l’hanno trovata un po’ troppo lenta e formale. Nel dettaglio sui social si legge: “Questa serie è un capolavoro. Sceneggiatura, colori, fotografia, recitazione, cast. Tutto perfetto” ma anche: “Non mi piace che stanno facendo a Madame Danglars (come spiegato dalla stessa Gabriella Pession) e non ho capito perché non si è ancora vista Eugeniè però la pecca principale di questa serie resta la mancanza di verve.”

Ascolti Il conte di Montecristo, la fiction di Rai1 segna un record

Critiche ed elogi dal mondo del web a parte, la fiction di Rai1 Il conte di Montecristo ha debuttato con il botto. La prima puntata andata in onda lunedì scorso, 13 gennaio 2025, ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo ben 5.005.000 telespettatori con il 26.9% di share battendo e di molto il diretto competitor Grande Fratello che ha ottenuto il 17% di share per 2.260.000 telespettatori, risultato straordinario se si considera che gli episodi della miniserie Rai sono già disponibili prima di ogni puntata su Raiplay. Insomma debutto da record e non resta che attendere la 2a puntata di questa sera per scoprire se non deluderà le aspettative.