Il Dem Jamie Dimon (JP Morgan) elogia Trump/ “Non demonizziamolo, aveva ragione su molte cose”

Jamie Dimon, l’uomo che da oltre vent’anni guida la prestigiosa banca JP Morgan, tra le principali americane, che ha sempre espresso una netta preferenza per le posizioni del partito Democratico, al punto da esserne uno de maggiori finanziatori, ha elogiato l’ex presidente Donald Trump, certamente non un democratico. Le sue parole di elogio sono state pronunciate in calce al Forum di Davos, durante un’intervista per programma ‘Squawk Box’ della CNBC, nel corso della quale Jamie Dimon ha accusato i critici di Trump di rischiare di compromettere, con le loro parole, la campagna di Joe Biden. Parole sicuramente importanti e di un certo spessore, soprattutto considerando che i democratici americani, Biden in primis, si sono sempre espressi in modo sempre molto forte e netto contro il tycoon.

Jamie Dimon, infatti, nella sua intervista in cui ha parlato di Donald Trump, ha invitato l’elettorato democratico a dimostrarsi “più rispettosi” nei confronti dei sostenitori del tycoon. “Penso che questo discorso negativo sul MAGA”, ha detto riferendosi al motto trumpiano ‘Make America Great Again’, “danneggerà la campagna elettorale di Biden. Quando le persone parlano di MAGA, guardano all’elettorato di Trump e, in pratica, li stanno trasformando in un capro espiatorio, identificandoli come se fossero lui”.

Secondo Jamie Dimon, infatti, i repubblicani non votano per Trump “per via dei suoi valori familiari”, invitando i democratici ad essere “onesti”. L’ex presidente, infatti, “aveva ragione riguardo alla NATO, aveva ragione riguardo all’immigrazione. Ha fatto crescere l’economia abbastanza bene. La riforma fiscale sul commercio ha funzionato. Aveva ragione riguardo ad alcune parti della Cina” e pur riconoscendo che “non mi piace ciò che ha detto sul Messico”, Jamie Dimon ci tiene a sottolineare che Trump “non aveva torto su alcune di queste questioni cruciali, ed è per questo che hanno votato per lui”. Gli elettori democratici, secondo il presidente di JP Morgan, dovrebbero dimostrarsi “un po’ più rispettosi dei nostri concittadini” o finiranno per favorirlo, danneggiando “l’elezione di Biden”.











