Donald Trump: “Se mi escludono dal voto sarà il caos”/ “Biden ha ucciso gli Stati Uniti”

Donald Trump torna allo scoperto, intervistato nelle scorse ore da Fox News. In vista delle elezioni del 2024 e dopo la grande vittoria in Iowa, il tycoon si è soffermato in particolare sulla sua possibile esclusione dal voto da parte della Corte Suprema: se ciò accadrà si scatenerà “il caos in tutta la nazione”, così come riferito dagli avvocati nelle argomentazioni presentate al massimo tribunale americano, che deve esprimersi sull’immunità dell’ex presidente. “Escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani”, ha aggiunto Trump, riferisce TgCom24.it. Secondo il miliardario texano un presidente deve avere per forza l’immunità, altrimenti rischia di incappare in una serie di processi pressochè infinita.

“Non sto parlando di me stesso – ha precisato Fox ad Hannity – sto parlando del fatto che ogni presidente dovrebbe avere l’immunità, perché se togli l’immunità un presidente non potrà fare nulla”. Quindi ha ricordato: “Obama ha lanciato missili che hanno finito per colpire un asilo, una scuola o un condominio. Molte persone sono state uccise. Ebbene, senza immunità finirà per essere incriminato quando lascerà l’incarico”, ricordando comunque come il suo predecessore avesse “buone intenzioni”.

DONALD TRUMP: “SE MI ESCLUDONO DAL VOTO SARÀ IL CAOS” POI LE PAROLE SU BIDEN, COLORADO E MAINE

Trump non si è ovviamente dimenticato di Biden, che secondo lo stesso avrebbe ancora più ragioni per mantenere l’immunità presidenziale: “Ha ucciso il nostro Paese con le sue politiche. Il confine è un disastro. Tutto ciò che fa è un disastro. Ciò che ha fatto in Afghanistan è il momento più imbarazzante nella storia del nostro Paese.. eh, quando lascerà l’incarico, se non avrà l’immunità…”.

E ancora: “Penso che quello che ha fatto sia orribile, ma probabilmente, anche se è difficile da credere, aveva buone intenzioni”. In ogni caso Trump si è detto fiducioso che alla fine la Corte Suprema annulli la decisione del Colorado e del Maine che hanno chiesto l’esclusione del tycoon dalle Primarie: “Credo davvero che lasceranno che sia il popolo a votare. Sei il candidato principale in entrambi i partiti. Sei in testa ai Democratici per molti, molti punti. Voglio dire, è difficile immaginare che lo farebbero”.

