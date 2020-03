Il diavolo veste Prada non va in onda/ Canale 5 trasmette Poveri ma ricchi

Il diavolo veste Prada non va in onda, su Canale 5 sarà trasmesso in prima serata Poveri ma ricchi. Al momento Mediaset non ha però chiarito questo improvviso cambiamento di programma di stasera. La decisione è prettamente quello di passare da un film ironico ma tagliente a una pellicola invece decisamente ironica e che può alleggerire la tensione di un periodo in cui al momento il pubblico italiano è gettato per via del Coronavirus. Andiamo a scoprire più da vicino il film diretto da Fausto Brizzi nel 2016.

Poveri ma ricchi è tratto da Les Tuche. Fausto Brizzi oltre alla regia ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Marco Martani. Inoltre insieme a Lorenzo Mieli e Mario Gianani ha curato la produzione. L’opera è stata distribuita nelle sale cinematografiche dal 15 dicembre del 2016 e ha incassato oltre sette milioni di euro, riuscendo a vincere la competizione con gli altri film di Natale. La colonna sonora è invece curata da Francesco Gabbani con il suo brano Foglie al gelo che è quello più importante di tutto il film. Successivamente è uscito anche un sequel con il titolo Poveri ma ricchissimi che non ha ripetuto il successo della prima opera. Staremo a vedere sui social network quali saranno i commenti da parte del pubblico e anche se arriverà la spiegazione da parte di Mediaset per questa decisione.

