Il dimagrimento di Noemi/ Quale dieta ha seguito? Come si chiama e come funziona

E’ tutto pronto per il debutto di Noemi al “Festival di Sanremo 2022“. In gara con il brano “Ti amo non lo so dire“, la cantante romana segna la sua settima partecipazione a Sanremo mostrando una metamorfosi fisica e artistica. In molti si chiedono qual è stata la dieta seguita per riuscire a trasformarsi così. Per riuscire in questo intento, la dieta di Noemi ha deciso di seguire il metodo Meta che le ha permesso di perdere alcuni chili in eccesso tornando in forma splendida. Oltre agli alimenti da assumere, la cantante si è affidata anche a un percorso di accettazione di sé e del suo fisico. Nella dieta di Noemi, non è solo importante bruciare le calorie e, quindi perdere peso, ma soprattutto compiere un cambiamento che, partendo dall’aspetto psicologico, permette al paziente di ottenere risultati importanti. La dieta di Noemi si basa su un percorso duro, ma senza restrizioni e particolari rinunce o sacrifici.

Noemi, in cosa consistono il metodo Meta e il metodo Tabata

Nella dieta di Noemi bisogna assumere almeno 1200 calorie al giorno in modo da perdere fino a 4 chili in soli 7 giorni. Un programma in cui il soggetto può mangiare la pasta, a patto che sia integrale, con verdure a scelta. Per la colazione si consiglia dello yogurt magro bianco insieme a fiocchi d’avena o crusca. Non bisogna dimenticare una tazza di tè verde che è fondamentale in quanto stimola il metabolismo e ha una serie di benefici che fanno bene al fisico. La stessa cantante ha dichiarato che bisogna mangiare sano nutrendosi di alimenti leggeri e naturali senza esagerare a cena. Oltre all’alimentazione, ha curato anche molto l’attività sportiva seguendo il metodo Tabata. Si tratta di un allenamento che aiuta a dimagrire, proprio come è accaduto a Noemi, in pochissimo tempo. Aiuta ad accelerare il metabolismo bruciando più calorie e grassi. Un allenamento che consiste nella ripetizione dei vari esercizi per almeno 8 volte per una durata di 20 secondi a una intensità elevata abbinata a una fase di stasi di 10 secondi. Si tratta di un allenamento cardio molto intenso che dona ottimi risultati.

