Il dono più grande, regia di Craig Clyde

Martedì 24 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14:15, il film per famiglie del 2018 dal titolo Il dono più grande. La pellicola è diretta dal regista statunitense Craig Clyde, che aveva esordito come film maker nel 1997 con la pellicola Walking Thunder. La giovane protagonista è interpretata dall’attrice Mia Topalian, che aveva lavorato l’anno precedente nel lungometraggio Runaways. Al suo fianco l’attore Bailey Chase, volto di numerose serie televisive a partire dagli anni ’90 come Baywatch, Streghe e Buffy, l’Ammazza Vampiri o più recentemente Criminal Minds e Chicago P.D., e l’attrice Jessica Morris conosciuta dal pubblico per le sue interpretazioni in Legend of Fall Creek e Midnight Clear.

Nel cast de Il dono più grande anche Ivey Lloyd Mitchell, Austin R. Grant, Paul Kiernan, Yolanda Stange, Summer Mitchell, Aiden Beagley e AmberLee Wilson.

La trama del film Il dono più grande: la trasformazione di una ragazzina viziata e anaffettiva

Il dono più grande racconta la storia di Jennifer (Mia Topalian), una ragazzina estremamente viziata e superficiale che, nonostante suo padre Spencer (Bailey Chase) e sua madre Jan (Jennifer Morris) (che sta affrontando una dura battaglia contro il cancro) cerchino in ogni modo di farle capire quali sono le cose importanti nella vita, non fa altro che pensare a divertirsi e a soddisfare ogni suo desiderio.

La situazione raggiunge un punto di rottura quando una sera la protagonista rientra per l’ennesima volta in ritardo a casa, incurante che i genitori l’avessero avvertita che avrebbero dovuto riunirsi per parlare dell’imminente operazione che dovrà affrontare sua madre a causa della malattia.

La ragazzina non solo rifiuta di scusarsi ma con arroganza afferma che l’unica cosa di cui le importa è la festa di Natale che dovrà organizzare. I suoi genitori, ormai disperati, decidono così di obbligarla a fare volontariato presso una struttura che ospita i senzatetto.

Qui Jennifer scoprirà un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui è abituata e stringerà in particolare un profondo legame con Chloe (Summer Mitchell), una bambina che frequenta il centro d’accoglienza. Sarà proprio lei a riuscire a farle aprire gli occhi e a farle comprendere qual è davvero il messaggio del Natale.

