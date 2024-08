Jeremy Jackson è stato il famoso Hobie Hasselhoff in Baywatch, figlio del protagonista Mitch Buchannon. Dopo più di trent’anni l’attore è tornato a farsi risentire grazie al documentario sulla serie intitolato “After Baywatch: Moments In The Sun”. Qui ha raccontato alcuni retroscena di quello che ha vissuto durante le riprese, lasciando piuttosto sconvolti i fan. In effetti, il docufilm ha visto le testimonianze di tutti gli interpreti della serie, ma sono state le dichiarazioni dell’allora giovanissimo Jeremy Jackson a creare scompiglio tra i fan, che tutto si aspettavano tranne queste terribili parole.

Master Crimes come finisce, anticipazioni ultima puntata 27 agosto 2024/ Finale choc: la mamma di Mia è viva!

Oggi Jeremy Jackson ha 43 anni, mentre all’epoca era arrivato sul set a soli 10 anni per intepretare il ruolo del figlio di Mitch nella serie ideata da Nicole Eggert. “Crescere a ‘Baywatch’ è stato tremendo”, ha confessato l’attore: “Ero troppo giovane per dormire con le ragazze, ma abbastanza grande per volerlo”. Jeremy Jackson ha anche raccontato dettagli piuttosto intimi di quella permanenza sul set, dichiarando che a volte entrava negli spogliatoi delle ragazze per annusare i costumi sporchi. “Ho annusato tutti i costumi di tutte le ragazze. Il mio preferito era quello di Nicole Eggert (Summer Queen nella serie ndr)”.

Master Crimes 2 si farà? Anticipazioni sulla prossima stagione/ Trama e cast: quando andrà in onda su Rai1

Jeremy Jackson e il laboratorio di metanfetamine in casa sua: “La mia vita mi stava sfuggendo dalle dita come sabbia”

Non solo, l’attore ha anche apprezzato i costumi delle altre due attrici Carmen Electra e Pamela Anderson. Non tutti conoscono poi il passato criminale di Jeremy Jackson, definito da sempre come una “testa calda”. Il sito AussiedLerbote riporta alcune faccende legate al passato dell’uomo, che nel 1999, una volta finita per sempre la serie è stato arrestato per droga e per i reati legati a quest’ultima. “La mia vita mi stava sfuggendo dalle dita come sabbia”, aveva confessato Jeremy Jackson, che nei primi 2000 aveva anche trascorso 90 giorni di prigione.

Nero a Metà 4 si farà? Ultime anticipazioni: parlano Claudio Amendola e Margherita Vicario/ Batosta per i fan

Dopo i tre mesi dietro le sbarre si è fatto ricoverare in una clinica per disintossicazione, ma con scarsi risultati: nel 2005 è stato scoperto un laboratorio di metanfetamine nella sua casa, mentre dieci anni dopo è stato di nuovo in prigione, nel 2015. Le motivazioni sono ancora poco chiare, ma quel che è certo è che aveva accoltellato un uomo in quel di Los Angeles. Insomma, quello di Jeremy Jackson è stato un passato tortuoso, che lui ha attribuito alla difficoltà di essere in una serie così importante ancora giovanissimo, circondato da fama e da donne, forse troppo presto.