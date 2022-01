Il dottor Živago/ Su Rete 4 il film con Omar Sharif e Julie Christie

Il dottor Živago va in onda su Rete 4 oggi, 1° gennaio 2022, a partire dalle ore 15,00. Protagonista del film è il bellissimo Omar Sharif. L’attore nato e deceduto nel suo Egitto, ha il ruolo protagonista, una difficile parte, quella di dottor Jurij Živago, portata a termine con grande maestria ed assieme a lui troviamo la splendida Julie Christie, premio Oscar con il film ‘Darling’, ma attrice che ha dato diverse interpretazioni di classe e la ricordiamo in ‘Il paradiso può attendere’, diretto e interpretato da Warren Beatty, ‘Belfagor – Il fantasma del Louvre’, ‘Cappuccetto rosso sangue’, in passato, agli albori di carriera, anche in ‘Via dalla pazza folla’.

Family for Christmas/ Su Canale 5 una tipica commedia di Natale

Il dottor Živago, la trama del film: una storia romantica

Leggiamo la trama de Il dottor Živago. Nell’arco di tempo che intercorre tra la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa e la Guerra Civile del paese ora bolscevico alla ricerca della sua identità comunista, s’intersecano le vicende del dottor Zivago, innamorato della bella Lara Antipova, tra Mosca e gli Urali, tra l’Armata Bianca e quella Rossa, insomma, una storia romantica tra le vicissitudini e le miserie e nobiltà di una Repubblica Socialista alla ricerca della sua stabilità nella quale cambieranno le sorti del mondo, ma non i cuori dei protagonisti di questa avvincente storia d’amore.

LEGGI ANCHE:

Pulp Fiction/ Diretta streaming video: film vinse Oscar e Palma d'Oro (Italia 1)Gli Aristogatti/ Diretta streaming video capolavoro Disney: incassi record (Rai 2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA