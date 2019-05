Il Gladiatore/ Video, su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 26 maggio)

Il Gladiatore in onda nella serata di oggi, domenica 26 maggio, su Rete 4. La pellicola, uscita in tutte le sale nel 2000, vede alla regia Ridley Scott, che ha fatto anche parte del team di produttori grazie a cui il film ha potuto vedere la luce. Soggetto e sceneggiatura invece portano la firma di John Logan e David Franzoni. La colonna sonora, che è uno dei punti di forza del film è frutto del talento di Hans Zimmer, che chiunque ama il cinema conosce per tante altre colonne sonore che hanno contribuito a rendere alcuni film immortali. Nel cast della pellicola, oltre a un Russel Crowe che grazie a questa interpretazione ottenne fama planetaria, va segnalata la presenza di Joaquin Phoenix, attore che negli anni successivi il pubbico ha potuto apprezzare in pellicole di vario genere, tra cui possiamo ricordare anche “Her”e il film “Joker” di prossima uscita nei cinema d tutto il mondo.

Clicca qui per il video del trailer

Il Gladiatore, la trama del film

Le vicende de Il Gladiatore che viene raccontata si svolge alla fine del II secolo d.C. Lo spettatore fa subito la conoscenza di Massimo Decimo Meridio: il personaggio ha volto e carisma di Russel Crowe. L’attore australiano interpreta un generale romano di lungo corso che porta alla vittoria le legioni contro i barbari che provano a sfondare le difese dell’Impero nella odierna Germania. Massimo Decimo Meridio è ben visto dall’imperatore, che ormai anziano decide di sceglierlo come suo successore al posto del figlio Commodo, che ritiene non adatto al ruolo. Quando Marco Aurelio comunica al figlio la propria decisione, questo lo uccide soffocandolo, facendo poi passare il tutto per un incidente. Successivamente chiede a Massimo Decimo Meridio di prestargli giuramento di fedeltà, ma il generale rifiuta, accusandolo apertamente del delitto e venendo quindi incarcerato e condannato a morte. Commodo ordina anche di uccidere sua moglie e il figlio, notizia di cui il generale viene subito messo al corrente. Massimo si ritrova a diventare schiavo nell’Africa del Nord e a combattere come gladiatore. Alla fine arriva a Roma, sempre come schiavo: passo dopo passo riesce però a mettere in atto il suo piano per vendicarsi di tutto quello che ha subito. Riesce a farsi benvolere dal popolo che assiste ai combattimenti, imponendosi come il gladiatore più forte di tutti e contemporaneamente il più umano. Alla fine Massimo e Commodo si ritroveranno al Colosseo, in un duello che l’imperatore vuole vincere senza rispettare le regole. Alla fine però la giustizia trionferà e il generale diventato schiavo, libererà Roma dall’imperatore usurpatore.

Il trailer del film Il Gladiatore





© RIPRODUZIONE RISERVATA