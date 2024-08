Il grande salto, film diretto da Giorgio Tirabassi

Giovedì 8 agosto 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:35, la commedia del 2019 dal titolo Il grande salto. Il film è diretto ed interpretato dall’attore e regista Giorgio Tirabassi, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione del personaggio di Roberto Ardenzi nella serie tv Distretto di Polizia, al suo esordio come film maker. Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista Battista Lena, attualmente tornato sul grande schermo con la pellicola Un altro Ferragosto di Paolo Virzì (2024).

Il protagonista del film Il grande salto è interpretato dall’attore italiano Ricky Memphis, con cui Tirabassi ha collaborato per ben 6 stagioni nella serie tv Distretto di Polizia.

Al suo fianco l’attrice Roberta Mattei, nominata nel 2017 ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Veloce come il vento, e l’attore Gianfelice Imparato, volto di numerose serie tv, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione del personaggio del vice commissario Giorgio Pisanelli nella serie di successo I bastardi di Pizzofalcone. Nel cast del film Il grande salto anche alcuni nomi molto amati dello spettacolo italiano: Lillo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

La trama del film Il grande salto: due rapinatori molto sfortunati

Il grande salto racconta la storia di Nello e Rufetto (Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi) due amici di vecchia data che ormai hanno raggiunto la cinquantina e vivono in uno dei quartieri periferici romani. La coppia è da poco uscita dal carcere dopo avere scontato una pena di quattro anni per una rapina che non ha avuto successo.

Senza un soldo in tasca, un tetto sopra la testa e un lavoro, cercano di guadagnare qualcosa facendo l’unica cosa di cui sono capaci: rubare. I due sono però decisi a mettere in atto un progetto importante, il colpo più grosso della loro vita, che permetta loro di fare “il grande salto” e vivere finalmente serenamente.

La moglie di Rufetto, Anna (Roberta Mattei), non è per nulla d’accordo con quanto sta accadendo: la donna infatti è costretta a vivere con il loro figlio di 8 anni a casa dei suoi genitori, cercando quotidianamente di rimediare ai pasticci del marito e sentendo i giudizi impietosi dei suoi genitori. Rufetto vorrebbe dare a sua moglie tutto ciò che ha sempre sognato ma, ogni volta che cercano di portare a termine qualche rapina, accade qualche imprevisto.

I due protagonisti, infatti, a causa della loro sfortuna e delle loro scarse capacità, sembrano attirare qualunque tipo di disastro e sono ormai convinti di avere un pessimo karma.