Il Gusto dell’Estate/ Su Rai 1 il film con Roselyn Sanchez

Il Gusto dell’Estate, film diretto da Peter DeLuise

Il Gusto dell’Estate (in originale A Taste of Summer) andrà in onda a partire dalle ore 17.15 di oggi, 13 agosto 2022, su Rai 1. Il film, pensato e realizzato nel 2019 appositamente per la televisione, è stato diretto dal regista Peter DeLuise e ha nel suo cast Roselyn Sanchez, Eric Winter, Alison Arya, Gracyn Shinyei, Ben Wilkinson, Alvin Sanders, Matt Mazur, Edwin Perez, Antonio Cayonne e Nyla Blackman. Si tratta sicuramente di un lavoro di intrattenimento molto interessante per il piccolo schermo che ha dei contorni affascinanti e che è curato in maniera molto intelligente anche per quanto riguarda la messinscena spesso latitante nei prodotti per la tv.

Il Gusto dell’Estate, la trama del film

Leggiamo la trama di Il Gusto dell’Estate. Gabby Ferrar si trasferisce nella cittadina di Bright Shore, nel Massachusetts. Al suo arrivo, incontra Caleb Delaney, ex stella del baseball e padre vedovo che gestisce, insieme al fratello minore Trevor, dotato di talento culinario, la principale tavola calda della città. Inoltre Caleb allena brillantemente anche la squadra di softball femminile, di cui fanno parte sua figlia Emily e la sua compagna Sophia Weaver, figlia di Matthew Weaver e Gabby Ferrar.

Quest’ultima accoglie l’arrivo dell’ambiziosa sorella Christina Weaver, che ha lasciato New York dopo che lo chef stellato Franco l’ha licenziata come sous-chef sostenendo di aver bisogno di una nuova sfida. Christina decide di aprire un proprio ristorante, affittando l’ennesima attività di ristorazione fallita in una location vicina a quella di Delaney, ma con un livello culinario più ambizioso. Nel corso dell’estate, Gabby trova la gioia di gestire il suo ristorante, riscoprendo la sua passione e conoscendo Caleb. Mentre Trevor propone piatti originali, entrambi prosperano come grandi concorrenti, anche nell’annuale festival gastronomico estivo, il Taste of Summer Food Festival, mentre Caleb e Christina non riescono a evitare di diventare un elemento contestato e Caleb si sente finalmente pronto a candidarsi come allenatore scolastico professionista.

