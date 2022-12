Il luogo delle ombre/ Su Italia 1 il film con Willem Dafoe e Addison Timlin

Il luogo delle ombre è un mix di generi, dall’horror al fantastico, alla commedia sentimentale, al thriller, caratterizza questo film del 2013 che va in onda su Italia 1 oggi, 14 dicembre, a partire dalle 23,15. La regia è di Stephen Sommers, mentre gli interpreti principali sono: Willem Dafoe, Anton Yelchin, Patton Oswall, Nico Tortorella, Addison Timlin e Leonor Varela. La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Il luogo delle ombre, da cui è stata tratta la serie Odd Thomas. Un film dalla trama avvincente, secondo i critici, che coniuga fantasia e realtà mandando un messaggio positivo, quello di non arrendersi mai e di perseguire sempre i propri obbiettivi con coraggio ed una piccola dose di ironia. William Defoe è un grande attore di talento, fra i più bravi della sua generazione, che è stato candidato per 4 volte agli Oscar e ai Golden Globe. È molto famoso per il ruolo di Gesù ne L’ultima tentazione di Cristo e Mississippi Burning, nonché per la parte di Goblin nella trilogia di Spider man. Anton Yelchin è stato un attore russo, naturalizzato americano, noto per la sua interpretazione in Star Trek. Ha lavorato anche in televisione partecipando a numerose serie di successo come E.R, N.Y.P.D. Law e Order e Criminal Minds.

Il luogo delle ombre, la trama del film

Il luogo delle ombre è ambientato in un mondo fantastico e surreale, la narrazione si basa sulla voglia di interagire di alcune anime che desiderano essere alla pari con gli altri esseri viventi. Pur non esprimendosi con la voce, eleggono a loro punto di riferimento il cuoco di un fast food di una cittadina anonima. Odd Thomas, crede di essere abile abbastanza nel suo lavoro ed inoltre è innamorato della ragazza, che a suo avviso, è la più bella del mondo Stormy. Il ragazzo, se pur inconsapevolmente, cerca di far tesoro del suo dono perché gli spiriti da cui è circondato desiderano solo giustizia. Al cuoco spetta anche il compito di consigliare la polizia, in quanto, questi esseri strano sono capaci anche di evitare stragi o trovare i colpevoli di un crimine. La vicenda prenda una piega diversa quando nella città arriva un soggetto strano e molto vorace il cui ufficio è colmo di documenti che riguardano le vicissitudini di tanti pregiudicati. Inoltre l’uomo è circondato da altri spiriti che lo seguono ovunque. Purtroppo nemmeno gli esseri sovrannaturali amici di Odd, conoscono l’identità dell’uomo e tra l’altro c’è un particolare inquietante da tener presente: il calendario è strappato nel giorno 15 agosto, proprio il giorno dopo. Non si profila niente di buono, e la sua città Pico Mundo, potrebbe essere distrutta. Grazie all’aiuto dei suoi fedeli amici e di tanti altri Odd riuscirà a sventare la catastrofe.

