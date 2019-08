Il marito che non ho mai conosciuto/ Su Rai 2 il film con Sunny Mabrey (22 agosto)

“Il marito che non ho mai conosciuto” verrà trasmesso il 22 agosto, ore 22:55, su Rai 2. La scrittura e la direzione di questo lungometraggio di genere thriller, distribuito in televisione nel 2017, sono state affidate a Ross Kohn. L’esordio di quest’ultimo come regista è avvenuto proprio in occasione di questa pellicola, con riscontri tutt’altro che negativi da parte della critica. Tra le protagoniste primarie spicca Sunny Mabrey, attrice e modella statunitense classe 1975. Ancor più conosciuto, soprattutto agli utenti italiani, è Jason Wiles. Il ruolo più importante interpretato da costui è quello di Maurice Boscarelli nella serie televisiva poliziesca americana “Squadra emergenza”. Degni di nota sono inoltre i ruoli ottenuti in altre serie altrettanto longeve, come “Law & Order” e “Beverly Hills”. Altra presenza di spicco è data da Trevor Donovan. Il quarantenne nasce come modello in note case di moda, per poi prendere confidenza con il mondo delle recitazione nella soap opera firmata NBC “Il tempo della nostra vita”, dove gli vene conferita la parte di Jeremy Horton.

Il marito che non ho mai conosciuto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il marito che non ho mai conosciuto. Darren vive la propria vita sentimentale con la moglie in maniera violenta, manipolatoria e davvero poco fedele. La carica di padre risulta essere altrettanto negligente. Come se ciò non fosse ancora sufficiente, Darren svolge la professione di procuratore distrettuale. Un peso ulteriore, questo di cui si parla, che andrà a gravare sulle spalle di Erin, la consorte, e di Amy e Charlie. La ragazza si trova nel bel mezzo dell’età adolescenziale, mentre Charlie è molto più piccolo. Il lavoro di Darren gli consente di poter giovare delle leggi come meglio crede. Nella fattispecie in cui Erin scappasse con i propri figli, egli non tarderebbe un solo istante nel rivolgersi ad un procuratore che considererebbe la donna come una mamma disattenta e non meritevole di godere dell’autorità genitoriale. Malgrado le legittime inquietudini che attanagliano la mente della donna, Erin prende egualmente la decisione di scappare, rendendo partecipi della fuga anche i due ragazzi. Dopo aver lasciato la propria casa ed aver trovato un nascondiglio relativamente sicuro, sarà possibile per i tre riuscire a non essere scovati dal geloso ed ossessivo Darren?

