Il marito di Maria Grazia Cucinotta avrebbe dato soldi a Gisella Cardia per sostenere l’attività della veggente di Trevignano. Secondo quanto rivelato in diretta tv alla trasmissione La Volta Buona dall’ex seguace Luigi Avella, tra i principali finanziatori della sedicente santona che sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna, ci sarebbero proprio l’attrice e il coniuge, che credevano alle apparizioni e alle profezie pronunciate dalla donna durante gli incontri di preghiera.

Avella, che è tra coloro che hanno denunciato Gisella per truffa, dopo l’iniziale imbarazzo creato in studio per aver coinvolto nomi di personaggi famosi, ha però voluto precisare, che questo particolare era stato aggiunto al suo racconto non tanto per “fare gossip”, ma per far capire la grande influenza che la veggente ha sui fedeli. A tal punto da spingerli non solo a credere ciecamente alle apparizioni e ai messaggi della Madonna, ma soprattutto a donare cospicue somme di denaro. Tanto che lo stesso ex seguace, parlando del suo coinvolgimento in passato, ha confessato di aver pagato 123mila euro dicendo “Tutti ci credevamo“.

Ex seguace di Gisella Cardia rivela: “Maria Grazia Cucinotta e il marito erano tra i principali finanziatori della veggente di Trevignano”

Luigi Avella, ex seguace di Gisella, ha rivelato in diretta tv, in un’intervista rilasciata all’inviato della trasmissione La Volta Buona Domenico Marocchi, che tra i principali sostenitori a livello economico della veggente di Trevignano ci sarebbe il marito di Maria Grazia Cucinotta. L’affermazione ha creato non poco imbarazzo nello studio di Rai uno, tanto che la conduttrice Caterina Balivo è intervenuta immediatamente per interromperlo dicendo: “No, no, non facciamo nomi di persone che non ci sono“.

Nonostante la testimonianza sia stata in qualche modo bloccata per evidenti motivi di privacy, visti anche i nomi dei personaggi, il coinvolgimento della Cucinotta nella vicenda delle apparizioni di Trevignano era stato già reso noto. Già a gennaio infatti, molti giornali avevano parlato della notizia pubblicando un video risalente al 2021 nel quale si vede l’attrice che partecipa ad un incontro di preghiera, abbracciata a Gisella davanti all’altare in attesa del messaggio della Madonna.