Il mio principe di Natale/ Su Rai 2 il film, storia d’amore, fra un nobile e un’ex

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di questo venerdì 27 dicembre, a partire dalle ore 15:35, la messa in onda della pellicola di genere commedia sentimentale “Il mio principe di Natale”. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2017 distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale “A Royal Christmas Ball”. La regia è stata assegnata è curata da David DeCoteau il quale ha dato anche il proprio contributo per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast di questo film figurano diversi attori conosciuti anche dal pubblico italiano per alcune interpretazioni di pellicole trasmesse sulle emittenti nazionali tra cui Tara Reid, Ingo Rademacher, Mira Furlan, Haley Pullos, Faune Chamber Watkins e Mykel Shannon Jenkins.

IL MIO PRINCIPE DI NATALE, LA TRAMA DEL FILM

In un fantomatico regno ubicato in Europa nella zona centrale, conosciuto con il nome di Baltania, il re Charles sta per dare inizio alle festività natalizie che avranno quale momento di maggiore enfasi quello del ballo di Natale. Tuttavia, in questa occasione, il regnante non ha ancora deciso chi sarà la propria compagna in quanto oltre ad essere un incallito scapolo d’oro non ha nessuna intenzione di trovare una donna che possa soltanto fungere da soprammobile. Facendo leva sui propri ricordi del passato vorrebbe ritrovare Lily ossia la sua fidanzata ai tempi del college. Potendo contare su risorse rilevanti inizia a fare delle attente analisi del settore e si dà quindi da fare per rintracciare la donna. I primi risultati sembrano essere molto confortanti in quanto l’ex fidanzata, oltre ad essere stata ritrovata in una piccola cittadina americana si scopre che non è ancora sposata e che sta crescendo praticamente da sola una figlia dell’età di 17 anni, ossia proprio dello stesso periodo in cui i due non si vedono più. La cosa sembra interessare moltissimo al re anche perché si scoprirà che in merito al padre della bambina non ci sono tracce, di conseguenza potrebbe essere tranquillamente lo stesso nobile. A questo punto Charles non potrà fare a meno di partire alla volta degli Stati Uniti d’America per incontrare a distanza di tantissimi anni quella che era la sua amata fidanzata, e cercare di riprendere un discorso interrotto bruscamente per via di questioni di Stato e altre esigenze. Naturalmente l’impatto emotivo che nascerà dal loro incontro dopo tantissimi anni sarà abbastanza pesante anche perché ci potrebbero essere effettivamente dei collegamenti tra la figlia e lo stesso regnante. Tuttavia, come qualsiasi altra storia di Natale, anche questa avrà il suo lieto fine: la donna si renderà conto che il suo amato principe non l’ha mai dimenticata, portandola sempre nel cuore.

