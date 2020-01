Il miracolo di Natale di Maggie/ Su Canale 5 il film con Jill Wagner (3 gennaio 2020)

Il miracolo di Natale di Maggie andrà in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio di venerdì 3 gennaio, alle ore 14.10. Si tratta di un film sentimentale per la televisione diretto nel 2017 da Mike Robison ed interpretato da Jill Wagner (Braven – Il coraggioso, La perla del Paradiso, la serie di film tv Mystery 101), Luke Macfarlane (Sense sensibility & snowmen, Le scarpe magiche di Natale, Esprimi un desiderio), Lauren Guci (Il mio angelo di Natale) e Lane Edwards (Il matrimonio dei miei sogni, La marcia nuziale 5, Il gioco del tradimento). Il film si inserisce nella ricchissima produzione di argomento natalizio che viene solitamente proposta durante le feste dalle tv di tutto il mondo.

Il miracolo di Natale di Maggie, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama de Il miracolo di Natale di Maggie. Maggie è una madre single che cerca di destreggiarsi con fatica fra gli impegni lavorativi e il figlio Jordan. Quest’ultimo però ha seri problemi scolastici. La donna si vede quindi costretta a ricorrere ad un tutor, Casey. Quest’ultimo, giovane vedovo, si inserisce rapidamente nella vita della famiglia, diventando una figura di riferimento per Jordan e sostituendo quasi l’assente figura paterna. Ben presto Casey e Maggie cominciano ad avvicinarsi, anche in virtù del fatto che l’uomo è una presenza importante per il figlio. Quest’ultimo, nonostante i due vivano in una situazione difficile, ama moltissimo la madre, e sogna che la donna donna possa per ritrovare l’amore. La magia del Natale interverrà per sistemare le cose per tutti e tre i protagonisti.

