IL MOLO ROSSO 2/ Anticipazioni 14 gennaio: la confessione di Fran

IL MOLO ROSSO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, martedì 14 gennaio 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il Molo Rosso 2 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: subito dopo un rapporto, Alex (Verónica Sánchez) decide di dire la verità a Veronica (Irene Arcos) sulla sua identità e viene cacciata di casa. La moglie di Oscar (Alvaro Morte) confessa tutto al gruppo di sostegno, anche di sentire un grande vuoto in seguito alla rottura. Scoperto tutto, Conrado (Roberto Enríquez) accusa Veronica di aver rovinato il rapporto che stava crescendo fra lui e Alex e le impone di farsi da parte. Intanto, Alex scopre che la madre ha usato la sua storia per scrivere il suo libro. Nel passato, Oscar si occupa della bambina appena nata e inventa una nuova scusa ad Alex per non tornare a casa. Sottolinea però di essere innamorato di lei. Nel presente, Alex ritorna da Veronica, che decide di perdonarla. Dopo una giornata con Martina, la donne le svela che Oscar riciclava denaro per Castenero da alcuni anni. Nei giorni seguenti, Veronica scopre che Oscar aveva preso diverse multe per eccesso di velocità a Taraquellos. Nel passato, Oscar entra in crisi perchè non sa come gestire la relazione con Veronica e Alex. La donna decide quindi di fare la scelta al posto suo e lo lascia. Nel presente, Alex e Veronica scoprono che Oscar aveva un altro appartamento. Nel passato, Veronica inizia a valutare la possibilità di allontanarsi per sempre da Oscar. Nel presente, Alex continua a chiamare Conrado senza successo. Poi rivela alla sua migliore amica tutte le ultime novità, ma sottolinea che fra lei e Veronica ci sia solo un’amicizia. Conrado la raggiunge al lavoro e le confessa di aver spinto Veronica fuori strada per via della loro avventura. Intanto, Veronica inizia a dubitare di Vicent (Paco Manzanedo): ha preso lui i soldi di Oscar? L’amico nega tutto. Intanto, Conrado e Alex scoprono che Oscar ha affittato l’altro appartamento con il nome di Mario. Vicent invece confessa a Fran (Miquel Fernández) di avere il milione che Oscar doveva ad Andres. Il pescatore viene messo in guardia: deve restituirli al proprietario. Il criminale però rivela a Fran che Oscar era sul punto di tradirlo e che voleva partire con una donna. Così gli ha rubato il libro contabile prima di morire: Fren e Vicent lo devono recuperare per lui. Più tardi, Alex rivede Conrado e decide di baciarlo, anche se continua a pensare solo ad Oscar e ad avere una relazione con Veronica.

ANTICIPAZIONI “IL MOLO ROSSO 2” DEL 14 GENNAIO 2020

EPISODIO 3 – Solo un appuntamento con la fiction spagnola per questa sera. Le novità però sono comunque dietro l’angolo, soprattutto perchè Fran sembra ormai disposto a dire tutta la verità ad Alejandra. Le minacce di Andres lo hanno spinto infatti a considerare che solo la donna potrebbe aiutarlo a recuperare il quaderno contabile del criminale, dove erano segnati tutti i dettagli della sua attività illecita. Alex dovrà quindi recuperare il quaderno azzurro, ma chi può mai averlo? Non sappiamo invece se Alex deciderà di dire tutto a Veronica come sempre: ci sono forti possibilità che a quel punto la compagna di Oscar ritorni da Vicent per farsi raccontare anche la sua versione dei fatti. Alex ha dalla sua parte Conrado adesso, ma che cosa potrebbe mai succedere se il Tenente scoprisse che i suoi sentimenti non sono del tutto corrisposti? Ora che Alejandra si è trasformata in Veronica potrebbe cacciarsi in guai ancora più seri del previsto. Intanto Fran le rivelerà persino di essere sempre stato innamorato di lei: il triangolo diventerà un quadrilatero?

