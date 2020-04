Il mostro/ Roberto Benigni torna su Rai 3: trama e cast (oggi, 16 aprile 2020)

Pubblicità

Il mostro va in onda oggi, giovedì 16 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. La pellicola è stata tratta da un soggetto e una sceneggiatura di Roberto Benigni e Vincenzo Cerami, con la produzione di IRIS Film e Melampo Cinematografica, la distribuzione di Filmauro e Cecchi Gori Home Video, la fotografia di Carlo Di Palma, il montaggio di Nino Baragli e le musiche di Evan Lurie. Anche la produzione generale, la regia e il ruolo di protagonista principale sono tutti legati al nome di Roberto Benigni, attore, regista e comico toscano che nel 1999 ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista per La vita è bella, oltre ad aver conseguito un premio BAFTA, un Grand Prix speciale al Festival di Cannes, otto David di Donatello, sette Nastri d’argento, cinque Globi d’oro, tre Ciak d’oro e due Premi César. Al suo fianco, non può mancare la collega e moglie Nicoletta Braschi, vincitrice a sua volta di un David di Donatello per Ovosodo e di un Ciak d’oro per La vita è bella. Il cast viene completato da Michel Blanc, Dominique Lavanant, Jean-Claude Brialy, Ivano Marescotti e Massimo Girotti.

Il mostro, la trama del film

La trama di Il mostro si apre con una serie di omicidi che mettono in crisi un’area della periferia di Roma, che sarebbero dovuti all’azione di un unico killer, denominato il Mostro. Gli inquirenti sospettano clamorosamente del 40enne Loris, una persona apparentemente innocua che svolge vari lavoretti. La polizia ingaggia la giovane poliziotta Jessica per indagare su Loris e fare in modo che lei lo seduca per incastrarlo. La ragazza entra nella casa di Loris e viene accolta come coinquilina. A poco a poco, lei lo conosce meglio e si rende conto che non si tratta di una persona aggressiva, comprendendo di non avere a che fare con i vari omicidi. Loris viene comunque arrestato dopo l’ennesimo assassinio ed è costretto a scappare da un suo amico professore di lingua cinese. Verrà così a sapere che il Mostro è proprio lui e rischia a sua volta la vita, ma viene salvato dalla stessa Jessica. Il serial killer viene incarcerato e Loris e Jessica possono coronare il loro sogno d’amore, dopo che la donna gli ha svelato la propria vera identità.

Video, il trailer de Il mostro



