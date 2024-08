Il pap’occhio, diretto da Renzo Arbore

Il film commedia del 1980 susciterà tante risate e divertimento negli amanti di questo genere e va in onda giovedì 15 agosto 2024, su Rai 3 alle ore 21:20. La pellicola vede l’esordio alla regia del grande Renzo Arbore e gli interpreti sono eccezionali: Roberto Benigni, Manfredi Freyberger, Renzo Arbore, Andy Luotto, Isabella Rossellini, Mario Marenco, Luciano De Crescenzo, Diego Abatantuono, Mariangela Melato, Le sorelle Bandiera, Milly Carlucci e Silvia Annichiarico.

Le musiche sono state scritte dallo stesso Renzo Arbore.

Renzo Arbore, ex compagno Mariangela Melato/ "Ci lasciammo per distrazione, ma poi..."

La trama del film Il pap’occhio: un delirio allegramente blasfemo con gag esilaranti

La storia de Il pap’occhio, dai toni surreali, è incentrata sulla preoccupazione del Papa circa la crescita dei buddhisti e di una gioventù spesso dedita alla droga e alla discoteca. Per questo motivo, tra ginnastica e lezioni private di italiano, decide di creare la televisione Vaticana mediante uno spettacolo leggero che andrà in onda in Mondovisione.

Giornata Mondiale dei Bambini 2024/ Diretta video Papa Francesco allo Stadio Olimpico: programma e ospiti

La regia è affidata a Martin Scorsese, qui nei panni di se stesso, mentre l’allestimento a Renzo Arbore. Quest’ultimo, accetta e si assicura anche la presenza di Benigni, con il quale i rapporti non erano idilliaci, e di tutta la sua compagnia. La troupe di Arbore si trasferisce in Vaticano e lo stesso Pontefice effettua della capatine durante le riprese, ma Benigni decide di complottare alle spalle di Arbore e lo vende per 30 denari al cardinale Richelieu, il quale è molto restio alla realizzazione dello spettacolo.

Roberto Benigni non riesce a convincere Arbore e il resto della compagnia a pronunciare delle parolacce durante un quiz, mentre le telecamere sono accese nella stanza del Cardinale. Terminate le prove, finalmente, va in onda la trasmissione, durante la quale inizialmente vengono date notizie sull’attualità e sullo stato religioso del mondo. In seguito, la compagnia, in chiave comica, si rivolge a tutti affermando: “Fedeli di tutto il mondo unitevi”. Questa frase suscita l’irritazione del Pontefice e di tutti gli altri ospiti. Dio scende dal cielo e distrugge tutto l’allestimento dello spettacolo, mentre Arbore e la sua compagnia si ritrovano ad esibirsi su una nuvoletta.

Benigni dopo l'Angelus di Papa Francesco alla Giornata dei Bambini/ Odifreddi: “Roberto si è imborghesito e…”