Il Natale che ho sempre desiderato/ Su Rai 2 il film con Danica McKellar

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, alle ore 14:10 la messa in onda del film “Il Natale che ho sempre desiderato”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America distribuita direttamente nel settore televisivo è in quello dell’home video. La pellicola è stata curata alla regia da Mel Damski il quale ha dato il proprio importante contributo anche per quanto riguarda l’ideazione e la stesura sia del soggetto che della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi anche in Italia tra cui Danica McKellar, Neal Bledsoe, Andrew Francis, Lindsay Maxwell, Paula Shaw e Andrew Kavadas.

Il Natale che ho sempre desiderato, la trama del film

Ecco la trama del film “Il Natale che ho sempre desiderato”. Lizzie è una giovane che da sempre sogna di diventare una manager nel mondo immobiliare. Dotata di un indiscusso talento, inizia a collaborare con alcune delle più importanti società dimostrando di essere molto capace nonché attenta ai più piccoli particolari. Un giorno viene contattata da un’importante azienda del settore per collaborare con un’esclusiva tenuta che si trova nello Stato della Virginia. Il suo compito sarà quello di ristrutturare la tenuta per aumentare il suo valore sul mercato. Prima di partire per questa importante, Lizzie deve organizzare una festa per la vigilia del Natale. La serata viene organizzata nei minimi dettagli e tutto sembra procedere per il verso giusto fino a che la ragazza non fa la conoscenza dei fratelli Robert e Kip, proprietari della tenuta per cui Lizzie deve lavorare. Nel corso della serata i due fratelli cercheranno in ogni modo di conquistare il cuore della giovane donna. Chi dei due conquisterà il suo cuore?



