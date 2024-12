Le Streghe, diretto da Robert Zemeckis

Venerdì 13 dicembre 2024 Italia 1 propone il film fantastico/horror del 2020 dal titolo Le Streghe. La commedia è tratta dall’omonimo romanzo scritto dal celebre autore Roald Dahl ed è diretta dal regista Robert Zemeckis, diventato famoso a livello internazionale per avere curato le riprese di numerosi progetti campioni di incasso, come la trilogia di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump. La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Anne Hathaway, che ha esordito nel 2001 con la commedia Pretty Princess, per poi proseguire con altri grandi successi, come I segreti di Brokeback Mountain (2005), Il diavolo veste Prada (2006) e Amore & altri rimedi (2010).

Al suo fianco l’attrice Octavia Spencer, vincitrice del Premio Oscar per la sua performance in The Help, e l’attore Stanley Tucci, che lavorerà nuovamente con Anne Hathaway ne Il diavolo veste Prada (2006).

La trama del film Le Streghe: un piano malefico contro i più piccoli

Le Streghe è ambientato durante gli anni ’60 nello stato americano dell’Alabama. Qui vive un bambino che, dopo aver perso i genitori, si trasferisce presso la dimora della nonna materna. Nonostante le difficoltà iniziali, riesce a ritrovare una sorta di serenità grazie alle cure affettuose della nonna, che giorno dopo giorno riesce a fargli accettare il grave lutto.

Una sera, il giovane riceve un regalo speciale dalla nonna: una simpatica e tenera topolina che diventerà sua amica.

Il giorno seguente accade, però, qualcosa di terribile: nonna e nipote incontrano una strega crudele che scaglia un maleficio sulla vecchietta provocandole una terribile tosse permanente.

Le loro disavventure non sono finite qui, infatti le streghe, guidate dalla malvagia Grande Strega Suprema, iniziano a perseguitarli con un unico obiettivo: distruggere l’infanzia di tutti i bambini del mondo.

Il loro piano è chiaro: aprire dei deliziosi negozi di dolci così da avvelenare i più piccoli facendoli diventare dei topolini. È in questo modo che anche il protagonista viene trasformato, ma per fortuna sua nonna ha un’ampia conoscenza di pozioni. Purtroppo nessuna soluzione è efficace, ma i piccoli topolini riusciranno comunque a vivere felicemente grazie alle attenzioni della tenera vecchietta.

