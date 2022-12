Il panda con le ali/ La canzone scritta da Virginio ha vinto lo Zecchino d’Oro

Il panda con lei: la canzone scritta da Virginio ha vinto lo Zecchino d’Oro

Virginio sarò ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 29 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il giorno della Vigilia di Natale il cantante, vincitore della decima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha vinto lo Zecchino d’Oro: la canzone “Il panda con le ali”, eletta vincitrice della 65esima edizione, è stata scritta proprio da Virginio insieme a Daniele Coro. Il brano è stato interpretato da Mariapaolo Chiummo, 7 ameni, di Scicli. La canzone racconata la storia di un panda con le ali preso in giro dagli altri animali della foresta per questa sua anomalia. Ma il panda, grazie alla sue ali, riesce a guardare tutto dall’alto e a dare poca importante alle offese. La sua diversità col tempo lo rende speciale. Al secondo posto si è classificata “La canzone della settimana” di Eugenio Cesaro, cantata da Chiara Paumgardhen, e al terzo “L’orso col ghiacciolo”, testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa, cantata da Benedetta Morzetta.

Virginio, è fidanzato?/ "Spero che un giorno nessuno chieda più se uno è etero o gay"

Il panda con lei: “parla di inclusione e di unicità”

Virginio è stato molto contento di aver vinto la 65esima edizione dello Zecchino d’Oro con la sua canzone “Il panda con le ali”: “Sono felicissimo di aver vinto lo Zecchino d’Oro. Ringrazio innanzitutto Daniele Coro, che ha scritto questa canzone con me, e Mariapaola, che ha interpretato benissimo il brano. È una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità”, ha detto il cantante, come riporta All Music Italia.

Virginio, video "Brava gente"/ "Canto la libertà di amare in una notte italiana"

Ecco il testo della canzone “Il panda con le ali”

O-o-o-o-o-oh O-o-o-o-o-oh

C’era un panda dentro a una foresta

Silenzioso e con l’aria un po’ goffa

Non amava parlare con gli altri

E raramente voleva far festa

Lo prendevano in giro un po’ tutti

Perché aveva due ali di piuma

Una bianca e una nera ma lui

Non le voleva più avere

Perché è strano essere un panda con le ali e volare

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

VIRGINIO È GINO PAOLI/ Una prova maiuscola, basterà per vincere Tale e Quale?

O-o-o-o-o-oh

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-o-o-oh

Gli animali di quella foresta

Non credevano fosse possibile

Per un panda volare davvero

Come un aquilone nel cielo

Così capirono che era sbagliato

Ancora prenderlo in giro

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-o-o-oh

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-o-o-oh

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d’ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l’ha cambiato

O-o-o-o-o-oh

Era soltanto un panda con le ali













© RIPRODUZIONE RISERVATA