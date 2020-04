Il Papa Buono, Giovanni XXIII/ Film sulla sua vita: la trama. La regia è di Ricky Tognazzi

Il Papa Buono – Giovanni XXIII va in onda stasera su Canale 5 nella prima serata della Santa Pasqua 2020. La rete ammiraglia di Mediaset decide in un giorno così solenne di ripercorrere la vita il Santo Padre tra i più amati della storia della chiesa cattolica. La miniserie tv in due puntate va in onda per intero, trascinandosi fino a quasi l’una di notte. Diretta da Ricky Tognazzi questa opera è stata scritta dallo stesso insieme alla moglie Simona Izzo e con loro Marco Roncalli e Fabrizio Bettelli. Papa Giovanni XXI, al secolo Angelo Roncalli, è interpretato da un magnetico Bob Hoskins. Nel cast troviamo anche Fabrizio Vidale, Carlo Cecchi, John Light, Rolando Ravello, Roberto Citran, Arnoldo Foà, Francesco Venditti e molti altri ancora. La piccola particina del Monsignor Giacomo Radini-Tedeschi è stata interpretata dallo stesso Ricky Tognazzi.

Il Papa Buono, la trama del film

Il Papa Buono racconta la storia di Papa Giovanni XXIII dalla sua infanzia fino all’elezione al papato passando dal Concilio e arrivando alla sua morte. Si vivranno tutti i passaggi di un percorso non facilissimo da sostenere tra cui per esempio le difficoltà con il Cardinale Mattia Carcano. Il suo percorso, seppur breve, fu decisamente uno dei più complicati e importanti della storia del novecento. Rimase Papa tra il 1958 e il 1963 attraverso il colpo di stato di Fidel Castro, l’erezione del Muro di Berlino, Gagarin il primo uomo nello spazio, l’omicidio Kennedy. Tra i punti forti ci sarà poi la costruzione di un personaggio che fu in grado di essere prete allo stesso modo in una parrocchia ai piedi delle Alpi così come accaduto poi a San Pietro in Città del Vaticano.

La vita di Papa Giovanni XXIII

Papa Giovanni XXIII su eletto il 28 ottobre del 1958 rimanendo in carica per soli 5 anni fino alla morte il 3 giugno del 1963 alla fine di una lunga lotta contro un cancro allo stomaco. In cinque anni di pontificato riuscì ad avviare un impulso rinnovato all’evangelizzazione della Chiesa Universale. Era un uomo buono e sicuramente molto semplice, per questo in poco tempo arrivò al cuore della gente. Chi ha vissuto quel periodo infatti ancora oggi lo ricorda con affetto, associandogli solo ed esclusivamente sentimenti di pace e gioia. Il 3 settembre del 2000 fu beatificato da Papa Giovanni Paolo III e il 27 aprile del 2014 fu canonizzato da Papa Francesco proprio insieme a Giovanni Paolo II.

