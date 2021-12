Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: Agnese a un bivio

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 1 dicembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 dicembre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Tina è pronta per un confronto con Armando, mentre Agnese deve promettere alla figlia che non vedrà più il capomagazziniere. Armando vuole che Agnese dica la verità ai suoi figli riguardo Giuseppe. Nel frattempo Salvo è preso dai preparativi necessari per raggiungere la Germania e incontrare il padre al fine di passare il Natale insieme alla famiglia riunita. La sarta sceglierà dunque di rivelare tutto ai suoi figli o troverà una strategia per evitare che la verità venga a galla?

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Tina si mostra ancora turbata da ciò che è avvenuto tra sua madre e Armando. I due infatti, dopo un bacio scambiato presso la caffetteria, hanno messo la ragazza in imbarazzo che ora vuole affrontare la madre per avere delle spiegazioni in merito. Nel frattempo Salvo teme che la donna possa scoprire qualcosa sulla sua relazione con Anna. Marco nel frattempo ha raggiunto il suo obiettivo lavorativo ed è dunque ora un giornalista a tutti gli effetti. Stefania non prende bene il nuovo ruolo ottenuto dal Di Sant’Erasmo. La nuova situazione famigliare di Ezio mette a dura prova Gloria che farà fatica ad assistere impassibile alla serenità familiare del suo ex marito.

