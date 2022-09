Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 13 settembre: Adelaide contro Flora

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settima stagione

Oggi, lunedì 12 settembre, inizia la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16.05 su Rai 1. Il grande magazzino milanese riapre con due nuove Veneri, Clara ed Elvira. Le anticipazioni della prima puntata ci rivelano che con l’uscita di scena di Gloria Monreau, in prigione per scontare la sua pena, il ruolo di capo commessa viene affidata a Irene Cipriani. Paola dopo la gravidanza si è preso un periodo di congedo, ora è pronta per tornare a lavorare al Paradiso. Stefania ha continuato a scrivere e a portare avanti la sua passione. Questa volta non si è occupata del magazine del Paradiso ma è riuscita a pubblicare il suo primo libro che racconta la storia della madre. Veronica per punire Gemma che con il suo comportamento ha portato dietro le sbarre Gloria, l’ha spedita in convento e al contrario di Ezio non ha nessuna intenzione di farla ritornare a Milano. Adelaide ha acquisito le quote di Umberto ed è rientrata a far parte del Paradiso. Il suo obiettivo è uno solo: vendicarsi del Guarnieri e di Flora. Vittorio conosce Matilde Frigerio in aeroporto a New York.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Ecco come si è conclusa la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Veneri si stanno preparando per andare al matrimonio di Anna e Salvatore. Per il matrimonio della coppia, il Paradiso ha abbassato la saracinesca. È un giorno di festa e tutto il personale è stato invitato alla cerimonia. La Monreau chiede a Irene cos’è successo a Stefania, è a conoscenza che si è lasciata con Marco, ma la figlia non è il tipo di innamorarsi di un ragazzo e lasciarlo il giorno dopo. Irene vuota il sacco, Stefania si è separata da Marco perché è stata costretta. La capo commessa capisce che dietro la scelta della figlia c’è lo zampino di Gemma. Marcello si sta preparando, deve fare da testimone a Salvatore, ma non smette di pensare a Ludovica. Beatrice confida a Vittorio di essere contenta che il suo rapporto con Dante sia migliorato. Il Conti è disposto ad abbassare l’ascia di guerra contro il Romagnoli pur di vedere la cognata felice. Beatrice apprezza il suo sacrificio e spera che in futuro possano diventare anche buoni amici. Il Romagnoli si presenta dal notaio per firmare le carte di cessione delle sue quote a Umberto, ma trova ad attenderlo Adelaide. La contessa per vendicarsi del Guarnieri e di Flora presenta un documento dove il Commendatore autorizza la contessa a ricevere le quote per suo conto, in realtà Umberto non è al corrente di questa decisione e Adelaide si appropria di qualcosa che non le appartiene. La Monreau telefona a Marco e lo convince ad andare da Stefania, la loro separazione è una costrizione, sua figlia è ancora innamorata di lui. Gloria ha preso la sua decisione, ha salutato anche Ezio e non andrà al matrimonio, ma pur di non essere di nuovo responsabile della mancata felicità della figlia, decide di andare dalla polizia a costituirsi. Al matrimonio partecipano anche Tina e Sandro. Marcello corre da Ludovica ma ad aprirgli la porta è Adelaide. La donna la informa che la ragazza è partita con Ferdinando in una crociera per le isole greche. Marcello pur di riconquistare la Brancia è disposto a mettersi nelle mani della contessa. Stefania si guarda intorno ma non vede la madre e chiede alle sue amiche che fine abbia fatto. Ezio vede Gloria allontanarsi dentro l’auto della polizia che la porterà in carcere. Marco si presenta da Stefania, la ragazza appena lo vede gli corre incontro e si baciano con passione sotto lo sguardo di Gemma. Nel momento del lancio del bouquet della sposa è Agnese ad afferrarlo.

