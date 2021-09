Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 14 settembre: il ritorno di Tina!

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 14 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 14 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Vittorio crede di essere pronto a ricominciare la sua vita senza Marta, partita per l’America. L’uomo si accorge di avere tantissime occasioni per voltare pagina: una di queste è la modella Ines, che torna a lavorare per lui. Poco dopo la ragazza comincia a corteggiare Vittorio: il Conti si lascerà andare alla situazione o nel suo cuore c’è ancora Marta? Inaspettatamente Vittorio respinge Ines, dimostrando di non essersi ancora lasciato alle spalle la separazione da Marta. Conti è così deciso a concentrare le sue energie sul lavoro al Paradiso. Gloria rivela ad Armando di essere ancora innamorata del padre di sua figlia Stefania. Ludovica e Marcello possono finalmente vivere il loro amore: ma nuovi problemi intaccheranno la felicità della coppia…

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 14 settembre: chi sarà l'avvocato di Renato?

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1, Vittorio si concentra sul lavoro, dopo la partenza di Marta e la fine del loro matrimonio. Conti comincia a formare il gruppo di lavoro per “Paradiso market”, una nuova rivista che avrò come editore proprio Umberto Gualtieri. Gabriella è ancora indecisa sul suo futuro. Prima di partire per Parigi e raggiungere Cosimo, la donna decide di realizzare la sua ultima collezione. Al Paradiso arriva Roberto Landi, ex collaboratore artistico di Vittorio, che lavorerà al fianco di Conti come creativo. L’arrivo di Landi desta molto stupore tra le Veneri. Ma al Paradiso torno anche Tina Amato: Gabriella è sconvolta!

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Eda in crisi, Serkan...Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Velasco mette in crisi Cesareo

© RIPRODUZIONE RISERVATA