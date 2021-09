Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Ludovica è nei guai!

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che dovrebbe debuttare il prossimo 13 settembre su Rai 1, continua la messa in onda delle replica della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 2 settembre, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Marta, molto legata alla sua famiglia di origine, confida al padre Umberto e alla zia Adelaide di sentirsi molto a disagio: non sa come dire a Vittorio di aver ricevuto una proposta di lavoro della Sterling, che la porterebbe a trasferirsi in America. Grazie alla vittoria ella gara ciclistica Rocco ha ricevuto un premio in denaro, che vorrebbe usare per comprare l’anello di fidanzamento a Maria. Per il magazziniere non è stato facile rivelare i suoi sentimenti alla ragazza e ora vorrebbe regalarle l’anello più adatto a lei, ma non sa a chi chiedere consiglio. Cosimo vuole lasciare Milano per trasferirsi a Parigi con tutta la famiglia. Decide così di parlarne con la madre Delfina: come reagirà la donna? Fiorenza continua a sospettare di Ludovica…

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 2 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 2 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Marta non sa se accettare l’offerta della Sterling, che però la porterebbe a trasferirsi in America, o rimanere a Milano accanto a Vittorio e alla sua famiglia. Umberto e Adelaide sono molto preoccupati per la ragazza. Rocco viene viene convocato dal direttore sportivo per prendere parte a un allenamento con una squadra di professionisti che parteciperà al Giro d’Italia. Giuseppe non è d’accordo: teme che i preparativi per le nozze con Maria subiscano un rallentamento, rompendo così gli accordi presi con il padre della ragazza. Fiorenza tiene sotto controllo Ludovica, che continua a incontrarsi con l’avvocato Finzi. La Gramini scopre così il legame tra la Brancia e Marcello. Come userà a suo vantaggio la notizia?

