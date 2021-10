Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Umberto e Flora vicini

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Vittorio è molto impegnato, non solo per le riprese del suo film musicale. Il Conti collabora con Roberto per l’uscita del nuovo numero della rivista del Paradiso. In contemporanea, Tina si trova in difficoltà. I suoi genitori continuano a farle domande su Sandro, ma la ragazza non vuole dire la verità sul suo matrimonio. Salvatore, poi, andrà a trovare la sorella a cui confida di essere sempre più innamorato di Anna. Quest’ultima confessa a Beatrice di non meritare le continue attenzioni dell’Amato. Umberto si sente molto attratto da Flora: i due si troveranno pericolosamente vicini. Armando riceve una telefonata da parte di Ernesta.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Salvatore va a trovare Tina e la invita a rivelare a Vittorio il suo problema alle corde vocali. Il giovane Amato, intanto, non smette di corteggiare Anna, la quale sta cercando di dimenticare Massimo Riva. Salvatore scopre di avere una passione in comune con la giovane: Totò! Vittorio, nel frattempo, chiede a Brizio di apportare delle modifiche alla sceneggiatura del film musicale per accontentate le richieste di Tina. Umberto è attratto da Flora. Adelaide si è accorta di questo interesse improvviso del cognato per la giovane. La Contessa, quindi, incomincia a provare un certo fastidio per la presenza della figlia di Achille Ravasi a Villa Guarnieri, e non sa come risolvere a suo favore la situazione.

