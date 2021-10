Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Ezio incontra Gloria

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 26 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 26 ottobre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Ezio rivede finalmente Gloria, dopo tantissimi anni di lontananza. Tutto questo causa in lui un forte turbamento. Tina riceve la proposta da parte di Brivio di registrare la canzone principale del musicarello. La donna si rende conto in contemporanea che Anna ha una bellissima voce, e tenta di servirsi di lei per risolvere i suoi problemi. Adelaide informa Flora che sarà Marcello a occuparsi della festa che si terrà in settimana al Circolo. L’uomo infatti si misurerà con la prima grossa cerimonia del Circolo, in qualità di sostituto del direttore. Gloria decide di affrontare Ezio, invitandolo a un appuntamento a sorpresa. Ludovica va a trovare Flora. La Brancia chiede alla giovane stilista di aiutarla a scegliere il vestito per l’elegante ricevimento che si terrà al Circolo.

Il paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Vittorio cerca di convincere Tina a prendere parte al suo musical. La donna quindi sembra essere determinata a recitare nel film del Conti, ma nonostante questo decide di prendere tempo. Salvatore è molto deluso per aver visto Anna insieme con Roberto. La donna, dall’altra parte, pensa di non meritare le attenzioni del giovane. Per tentare quindi di allontanare una volta per tutte il ragazzo da lei, decide di dirgli, mentendo, che in effetti sta frequentando da qualche tempo il Landi. Cosimo concede a Ludovica la possibilità di trasferirsi a Villa Bergamini. La Brancia, dunque, chiede a Marcello di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Vittorio sceglie di co-produrre il suo film musicale. Brivio dice al Conti che ha in mente di far registrare a Tina il brano principale del musicarello. Armando riesce a convincere Gloria a rimanere a Milano. La donna quindi si appresta a ritornare al Paradiso e a riprendere il suo ruolo di capo-commessa del grande magazzino. Gloria, dunque, si dice pronta anche ad affrontare finalmente il Colombo, che non vede da parecchio tempo.

