Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Rocco e Maria nei guai

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che andrà in onda dal 13 settembre su Rai 1, continuano le repliche della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 3 settembre, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Marta vive un momento di grande crisi: non sa se accettare l’offerta della Sterling e trasferirsi in America, o restare a Milano accanto a Vittorio e alla sua famiglia. Umberto e Adelaide non sanno come aiutare la ragazza. Rocco e Maria sono più innamorati che mai. Il giovane magazziniere viene chiamato dal direttore sportivo, che aveva conosciuto dopo la gara, per allenarsi con una squadra di professionisti che parteciperà al Giro d’Italia. Il ragazzo vorrebbe accettare, ma Giuseppe teme un rallentamento per i preparativi delle nozze con Maria. Fiorenza sospetta di Ludovica e dei suoi continui incontri con l’avvocato Finzi. Così decide di seguirla e scopre la relazione tra Ludovica e Marcello!

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 3 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 3 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Marta vorrebbe accettare la proposta della Sterling, anche se significa lasciare Milano e Vittorio. La Guarnieri inizia ad avere dei dubbi sul suo matrimonio e si confida con Umberto. Rocco vive un momento positivo: dopo il fidanzamento con Maria è stato contattato da squadra di ciclismo per professionisti. Il ragazzo non sa che il padre di Maria vuole che si trasferiscano in Sicilia una volta sposati. Fiorenza ha scoperto la relazione tra Ludovica e Marcello e vuole vendicarsi: farà di tutto per provocare uno scandalo e riprendersi il suo posto di vicepresidentessa del Circolo. Gloria e Stefania sono sempre più vicini, ma la capo commessa non è riuscita a dirle di essere sua madre. Inaspettatamente Gloria risponde a una telefonata per la Colombo che potrebbe cambiare la sua vita…

