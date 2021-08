Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Gabriella in crisi

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che dovrebbe debuttare il prossimo 13 settembre su Rai 1, continua la messa in onda delle replica della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 31 agosto, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Marta e Vittorio stanno attraversando un momento molto delicato nella loro vita di coppia, il Conti teme che al Paradiso possano scoprire cosa sta accadendo tra di loro. Rocco ha vinto la gara ciclistica e viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra per professionisti. Armando e Gloria sono riusciti a scoprire il responsabile della truffa del Paradiso e sono sempre più legati. Agnese è gelosa, ma capisce presto di aver preso un abbaglio: Armando è sempre innamorato di lei! Ludovica vuole far uscire Marcello dal carcere.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 agosto: arriva Balca!

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 31 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 31 agosto, della soap opera “Il paradiso delle Signore” Giuseppe vuole convincere suo nipote Rocco a lasciar perdere il ciclismo. Il giovane magazziniere non vuole rinunciare al suo sogno e ne parla con la fidanzata Maria e con Armando, che per primo ha creduto in lui. Ludovica incontra spesso l’avvocato Gianfranco Finzi: Fiorenza se ne accorge e inizia ad avere dei sospetti sulla sua rivale. La Brancia è sempre convinta a voler testimoniare per salvare Marcello dal carcere. Gabriella è molto preoccupata dall’idea di dover lasciare Milano per trasferirsi a Parigi con Cosimo. Quando Vittorio le parla dei prossimi progetti al Paradiso, la stilista è molto a disagio e non sa cosa dire. Cosa deciderà di fare?

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 31 agosto: Susanna in gravi condizioniBrave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: il compleanno di Suhan

© RIPRODUZIONE RISERVATA