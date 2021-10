Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Anna esce con Salvatore?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Roberto consiglia ad Anna di accettare il corteggiamento da parte di Salvatore e di acconsentire una buona volta a uscire insieme, per lasciarsi alle spalle il passato. Adelaide scopre la disastrosa situazione economica di Ludovica. La Contessa convoca la Brancia e la rimprovera di non essersi confidata con lei riguardo ai suoi grossi problemi finanziari. Ezio propone a sua figlia Stefania di andare a vivere sotto allo stesso tetto. Gloria, dall’altra parte, per non avere a che fare con il Colombo, trova ospitalità a casa di zia Ernesta. La donna al Paradiso viene sostituita da Paola, che assume il ruolo di capo commessa. Infine, Massimo Riva si mette alla ricerca di Anna e si presenta improvvisamente al Circolo.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Agnese va a trovare Armando. La Amato sospetta subito che l’uomo stia ospitando una donna nella sua abitazione. Per questa ragione, Agnese fa una scenata di gelosia ad Armando. L’’uomo è così obbligata a rivelare alla responsabile della sartoria che sta ospitando Gloria, la quale non vuole incontrare Ezio. Adelaide vuole assolutamente scoprire cosa c’è scritto nella lettera che Achille ha scritto alla figlia Flora prima di morire. La donna, per raggiungere il suo scopo, ha chiesto a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri. Quando Umberto viene a conoscenza dell’iniziativa della cognata, si arrabbia molto. Gloria, infine, comunica a Vittorio che si assenterà momentaneamente dal lavoro per problemi personali.

