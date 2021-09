Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 settembre: il piano di Giuseppe

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che andrà in onda da lunedì 13 settembre su Rai 1, continuano le repliche della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 7 settembre, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Dopo l’ennesimo confronto Vittorio ha deciso di lasciare libera Marta, che però non ha ancora deciso se partire per l’America. Il padre di Maria comunica alla figlia che potrà sposare Rocco solo se dopo le nozze si trasferiranno in Sicilia. La ricamatrice non sa come dare la notizia a Rocco, che sta portando avanti il suo sogno di diventare un ciclista professionista. I due giovani non sanno che dietro a tutto c’è Giuseppe, che sta portando avanti solo i suoi interessi. Cosimo vuole trasferirsi a Parigi, ma Gabriella non vuole lasciare il Paradiso. Per spingere sua moglie a prendere una decisione, Cosimo contatta Defois, il suo mentore. Marcello è uscito dal carcere grazie a Ludovica. Gloria scopre che il padre di Stefania vuole trasferirsi a Milano!

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 7 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” il matrimonio tra Marta e Vittorio è arrivato al capolinea. La Guarnieri decide di accettare la proposta della Sterling e informa Vittorio della decisione presa. La zia Adelaide, preoccupata per la scelta di sua nipote, si confronta con Umberto, che compra per la figlia il biglietto per il viaggio a New York. Vittorio confessa a Pietro la fine del suo matrimonio. Maria ha ricevuto un ultimatum dal padre: o torna in Sicilia subito dopo il matrimonio, o non le darà il permesso di sposare Rocco. Maria non vuole tornare al suo paese e non vuole nemmeno che Rocco rinuncia al suo suo sogno di diventare ciclista. La ricamatrice, prima di parlarne con Rocco, chiede aiuto a Giuseppe: non sa che c’è proprio l’Amato dietro a tutto. L’uomo, infatti è in affari con il padre e il loro matrimonio lo arricchirà. Fiorenza vuole vendicarsi e trama alle spalle di Ludovica, pronta a rivelare la sua relazione con Marcello. Il ragazzo però convince Ludovica a dire la verità alla Contessa.

